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Финские пограничники задержали 18 нарушителей на границе с Россией - РИА Новости, 25.01.2024
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14:16 25.01.2024 (обновлено: 14:22 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/granitsa-1923420717.html
Финские пограничники задержали 18 нарушителей на границе с Россией
Финские пограничники задержали 18 нарушителей на границе с Россией - РИА Новости, 25.01.2024
Финские пограничники задержали 18 нарушителей на границе с Россией
Погранохрана Финляндии задержала 18 нарушителей на закрытой границе с Россией, сообщается в четверг на сайте ведомства. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:16
2024-01-25T14:22
финляндия
россия
ближний восток
дмитрий песков
мария захарова
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Погранохрана Финляндии задержала 18 нарушителей на закрытой границе с Россией, сообщается в четверг на сайте ведомства. "Пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии задержала 18 человек, подозреваемых в нарушении государственной границы, в Иматре, к северу от пограничного пункта 25 января 2024 года", – сказано в сообщении. Уточняется, что лица пересекли государственную границу без транспорта. Группа состояла из мужчин, женщин и детей, по предварительной информации, они являются выходцами с Ближнего Востока. Упомянутые лица подали прошение о предоставлении убежища, говорится в пресс-релизе. Финские власти 11 января продлили срок закрытия границы с Россией до 11 февраля. Предыдущее решение правительства действовало с 15 декабря до 14 января. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. С 30 ноября до 13 декабря были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Финляндия открыла два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, затем правительство вновь приняло решение о полном закрытии границы до 14 января. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240125/grazhdanstvo-1923400924.html
https://ria.ru/20240124/finlyandiya-1923271123.html
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финляндия, россия, ближний восток, дмитрий песков, мария захарова
Финляндия, Россия, Ближний Восток, Дмитрий Песков, Мария Захарова
Финские пограничники задержали 18 нарушителей на границе с Россией

Финские пограничники задержали 18 нарушителей на закрытой границе с Россией

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Погранохрана Финляндии задержала 18 нарушителей на закрытой границе с Россией, сообщается в четверг на сайте ведомства.
"Пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии задержала 18 человек, подозреваемых в нарушении государственной границы, в Иматре, к северу от пограничного пункта 25 января 2024 года", – сказано в сообщении.
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Уточняется, что лица пересекли государственную границу без транспорта. Группа состояла из мужчин, женщин и детей, по предварительной информации, они являются выходцами с Ближнего Востока. Упомянутые лица подали прошение о предоставлении убежища, говорится в пресс-релизе.
Финские власти 11 января продлили срок закрытия границы с Россией до 11 февраля. Предыдущее решение правительства действовало с 15 декабря до 14 января. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. С 30 ноября до 13 декабря были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Финляндия открыла два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, затем правительство вновь приняло решение о полном закрытии границы до 14 января.
Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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ФинляндияРоссияБлижний ВостокДмитрий ПесковМария Захарова
 
 
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