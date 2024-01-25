https://ria.ru/20240125/granatomet-1923486077.html
В Кривом Роге обстреляли многоэтажку из гранатомета
В Кривом Роге обстреляли многоэтажку из гранатомета - РИА Новости, 25.01.2024
В Кривом Роге обстреляли многоэтажку из гранатомета
Неизвестный на Украине выстрелил из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) по многоэтажному жилому дому в Кривом Роге Днепропетровской области, заведено... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:54
2024-01-25T17:54
2024-01-25T17:54
в мире
кривой рог
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Неизвестный на Украине выстрелил из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) по многоэтажному жилому дому в Кривом Роге Днепропетровской области, заведено дело о хулиганстве, сообщили в местном управлении полиции. "В Кривом Роге неизвестный выстрелил в многоэтажку из РПГ: по данному факту полиция открыла уголовное производство", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления полиции. Инцидент произошел около 5.00 по местному времени (6.00 мск), повреждены несколько квартир и фасад здания. По заявлению полицейских, пострадавших нет, инцидент квалифицирован как хулиганство.
https://ria.ru/20231230/granata-1919168611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область
В мире, Кривой Рог, Украина, Днепропетровская область
В Кривом Роге обстреляли многоэтажку из гранатомета
В Кривом Роге злоумышленник выстрелил из гранатомета по многоэтажному дому
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Неизвестный на Украине выстрелил из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) по многоэтажному жилому дому в Кривом Роге Днепропетровской области, заведено дело о хулиганстве, сообщили в местном управлении полиции.
"В Кривом Роге неизвестный выстрелил в многоэтажку из РПГ: по данному факту полиция открыла уголовное производство", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления полиции.
Инцидент произошел около 5.00 по местному времени (6.00 мск), повреждены несколько квартир и фасад здания. По заявлению полицейских, пострадавших нет, инцидент квалифицирован как хулиганство.
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