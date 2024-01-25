https://ria.ru/20240125/gosduma-1923417888.html

В Госдуме займутся мерами поддержки бойцов СВО в образовании

В Госдуме займутся мерами поддержки бойцов СВО в образовании - РИА Новости, 25.01.2024

В Госдуме займутся мерами поддержки бойцов СВО в образовании

В Госдуме займутся мерами поддержки талантливых выпускников школ и участников спецоперации в образовании, сообщила зампредседателя комитета ГД по науке... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:09

2024-01-25T14:09

2024-01-25T14:09

специальная военная операция на украине

госдума рф

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Госдуме займутся мерами поддержки талантливых выпускников школ и участников спецоперации в образовании, сообщила зампредседателя комитета ГД по науке Екатерина Харченко. "Отдельная работа ведется по выделению в отдельную категорию студенческих семей, создана рабочая группа… собираем лучшие практики из регионов, из вузов… будем заниматься темой поддержки талантливых выпускников школ и победителям и призёром международных олимпиад, которые состоят в российском гражданстве или являются соотечественниками… также, надеюсь, сможем предоставить особые права приема для получения высшего образования", - сказала она на пресс-конференции, приуроченной ко Дню российского студенчества, в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Она отметила, что продолжится работа по обеспечению льгот для участников СВО в образовательной сфере. "Продолжим интеграцию присоединённых территорий", - добавила депутат.

https://na.ria.ru/20240125/studenty-1923362714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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