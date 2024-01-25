https://ria.ru/20240125/gosduma-1923417888.html
В Госдуме займутся мерами поддержки бойцов СВО в образовании
В Госдуме займутся мерами поддержки бойцов СВО в образовании - РИА Новости, 25.01.2024
В Госдуме займутся мерами поддержки бойцов СВО в образовании
В Госдуме займутся мерами поддержки талантливых выпускников школ и участников спецоперации в образовании, сообщила зампредседателя комитета ГД по науке... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:09
2024-01-25T14:09
2024-01-25T14:09
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Госдуме займутся мерами поддержки талантливых выпускников школ и участников спецоперации в образовании, сообщила зампредседателя комитета ГД по науке Екатерина Харченко. "Отдельная работа ведется по выделению в отдельную категорию студенческих семей, создана рабочая группа… собираем лучшие практики из регионов, из вузов… будем заниматься темой поддержки талантливых выпускников школ и победителям и призёром международных олимпиад, которые состоят в российском гражданстве или являются соотечественниками… также, надеюсь, сможем предоставить особые права приема для получения высшего образования", - сказала она на пресс-конференции, приуроченной ко Дню российского студенчества, в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Она отметила, что продолжится работа по обеспечению льгот для участников СВО в образовательной сфере. "Продолжим интеграцию присоединённых территорий", - добавила депутат.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ
В Госдуме займутся мерами поддержки бойцов СВО в образовании
Харченко: в ГД займутся мерами поддержки бойцов СВО в образовании
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Госдуме займутся мерами поддержки талантливых выпускников школ и участников спецоперации в образовании, сообщила зампредседателя комитета ГД по науке Екатерина Харченко.
"Отдельная работа ведется по выделению в отдельную категорию студенческих семей, создана рабочая группа… собираем лучшие практики из регионов, из вузов… будем заниматься темой поддержки талантливых выпускников школ и победителям и призёром международных олимпиад, которые состоят в российском гражданстве или являются соотечественниками… также, надеюсь, сможем предоставить особые права приема для получения высшего образования", - сказала она на пресс-конференции, приуроченной ко Дню российского студенчества, в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Она отметила, что продолжится работа по обеспечению льгот для участников СВО в образовательной сфере.
"Продолжим интеграцию присоединённых территорий", - добавила депутат.
Чернышенко рассказал о поддержке студенческих проектов в 2024 году