https://ria.ru/20240125/germaniya-1923487269.html

Берлин выполняет задачи провокатора на Балканах, заявила Захарова

Берлин выполняет задачи провокатора на Балканах, заявила Захарова - РИА Новости, 25.01.2024

Берлин выполняет задачи провокатора на Балканах, заявила Захарова

Берлин играет на Балканах задачу провокатора военных столкновений, поставленную Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:59

2024-01-25T17:59

2024-01-25T17:59

в мире

балканы

германия

босния и герцеговина

мария захарова

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Берлин играет на Балканах задачу провокатора военных столкновений, поставленную Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Говорить сегодня о собственных целях Германии на Балканах – как, впрочем, и где-либо еще – было бы сильным преувеличением. Иметь собственные внешнеполитические цели может лишь тот, кто обладает суверенитетом и собственной внешней политикой. Ни того, ни другого у современной Германии нет. В контексте распределения ролей между американскими сателлитами в Европе немцы с их богатым опытом провоцирования военных столкновений на Балканах, с точки зрения Вашингтона, неплохо справляются с задачей "западного куратора" региона", - заявила Захарова в интервью сербскому изданию "Политика". Она напомнила, что "в поиске поводов для развязывания двух мировых войн Германия нашла их на Балканах". "Немцы в этом регионе в ХХ веке вообще изрядно "наследили", приложив руку и к развалу Югославии, и к разжиганию там кровопролитного конфликта", - добавила Захарова. В качестве примеров современной деструктивной политики ФРГ на Балканах Захарова привела ситуацию в Боснии и Герцеговине и в Сербии. Так, в Боснии немцы "настойчиво и даже агрессивно, презрев все процедуры и договоренности, проталкивали Кристиана Шмидта на пост Высокого представителя в Боснии и Герцеговине", отметила она. "То, что на протяжении последних двух с половиной лет происходит в Боснии и Герцеговине, – чистой воды возрождение колониальной политики западных стран. Их стараниями Босния и Герцеговина фактически превращена в протекторат, ее суверенитет зажат в рамки, диктуемые внешними игроками. Среди них, разумеется, не последнюю скрипку играет и Берлин, очевидно заинтересованный в том, чтобы в ручном режиме пытаться дирижировать Балканами, где далеко не все убеждены в безальтернативности "светлого евроатлантического будущего", - отметила Захарова. Что касается соседней Сербии, то там "Запад давно и методично ведет свою "подрывную" деятельность против Сербии с целью лишить ее суверенитета и права по своему усмотрению определять вектор развития". "Белград принуждают войти в число последователей культа "отмены" России, отказаться от своих коренных национальных интересов", - констатировала Захарова. Для этого, в частности, косовский фактор превратили в инструмент давления на Сербию, отметила она.

https://ria.ru/20240125/germaniya-1923429060.html

https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html

балканы

германия

босния и герцеговина

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в мире, балканы, германия, босния и герцеговина, мария захарова