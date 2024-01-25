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Госдума приняла в I чтении законопроекты о наказании за треш-стримы - РИА Новости, 25.01.2024
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14:33 25.01.2024 (обновлено: 16:38 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/gd-1923425112.html
Госдума приняла в I чтении законопроекты о наказании за треш-стримы
Госдума приняла в I чтении законопроекты о наказании за треш-стримы - РИА Новости, 25.01.2024
Госдума приняла в I чтении законопроекты о наказании за треш-стримы
Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:33
2024-01-25T16:38
общество
артем метелев (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы.Документ вносит поправки в уголовный и административный кодексы.Так, публичная демонстрация умышленного преступления в соцсетях станет отягчающим обстоятельством.Также усиливается уголовная ответственность за самые частые преступления треш-стримеров: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда. Административную ответственность установят в виде штрафов до 700 тысяч рублей и конфискации оборудования для стриминга.Как сообщил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, в случае принятия закона суд сможет запрещать пользоваться интернетом, будут введены основания для блокировки треш-контента, а соцсети обяжут его удалять.По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это решение давно назрело, предлагаемые меры "отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими".
https://ria.ru/20231208/strimy-1914500529.html
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общество, артем метелев (депутат), госдума рф
Общество, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ
Госдума приняла в I чтении законопроекты о наказании за треш-стримы

Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВ Государственной думе России
В Государственной думе России - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы.
Документ вносит поправки в уголовный и административный кодексы.
Так, публичная демонстрация умышленного преступления в соцсетях станет отягчающим обстоятельством.
Также усиливается уголовная ответственность за самые частые преступления треш-стримеров: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда.
Административную ответственность установят в виде штрафов до 700 тысяч рублей и конфискации оборудования для стриминга.
Как сообщил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, в случае принятия закона суд сможет запрещать пользоваться интернетом, будут введены основания для блокировки треш-контента, а соцсети обяжут его удалять.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это решение давно назрело, предлагаемые меры "отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими".
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Страницы треш-стримов могут попасть в реестр запрещенных сайтов
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