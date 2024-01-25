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СМИ назвали условие транзита газа из России через Украину после 2024 года - РИА Новости, 25.01.2024
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15:48 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/gaz-1923446391.html
СМИ назвали условие транзита газа из России через Украину после 2024 года
СМИ назвали условие транзита газа из России через Украину после 2024 года - РИА Новости, 25.01.2024
СМИ назвали условие транзита газа из России через Украину после 2024 года
Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:48
2024-01-25T15:48
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в украинском правительстве. Премьеры Словакии Роберт Фицо в среду сообщил, что достиг во время встречи с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Ужгороде предварительной договоренности о продолжении транзита российского газа через украинскую территорию в европейские страны. "Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не собираемся договариваться с россиянами и продлевать контракт", - приводит слова источника агентство. По данным источника, для продления транзита возможна опция, когда словацкая компания сама арендует мощности украинской газотранспортной системы (ГТС). "В этом случае транзит газа может быть продлен и после 2024 года. Но это пока только предположение". При этом, как передает РБК-Украина, оператор ГТС на сегодняшний день официальных запросов по транспортировке природного газа в 2025 году от словацкой стороны не получало. Текущее транзитное соглашение, сообщает агентство, между "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Российский газ проходит через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия. Текущий объем транзита составляет 42 млн кубометров в сутки.
https://ria.ru/20240111/gaz-1920739845.html
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экономика, украина, словакия, нафтогаз украины, евросоюз, россия, цены на нефть
Экономика, Украина, Словакия, Нафтогаз Украины, Евросоюз, Россия, Цены на нефть
СМИ назвали условие транзита газа из России через Украину после 2024 года

РБК-Украина: транзит газа продолжится, если покупатель арендует мощности ГТС

© РИА Новости / СтрингерГазовое оборудование в Львовской области Украины
Газовое оборудование в Львовской области Украины - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
Газовое оборудование в Львовской области Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Премьеры Словакии Роберт Фицо в среду сообщил, что достиг во время встречи с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Ужгороде предварительной договоренности о продолжении транзита российского газа через украинскую территорию в европейские страны.
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"Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не собираемся договариваться с россиянами и продлевать контракт", - приводит слова источника агентство.
По данным источника, для продления транзита возможна опция, когда словацкая компания сама арендует мощности украинской газотранспортной системы (ГТС). "В этом случае транзит газа может быть продлен и после 2024 года. Но это пока только предположение".
При этом, как передает РБК-Украина, оператор ГТС на сегодняшний день официальных запросов по транспортировке природного газа в 2025 году от словацкой стороны не получало.
Текущее транзитное соглашение, сообщает агентство, между "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Российский газ проходит через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия. Текущий объем транзита составляет 42 млн кубометров в сутки.
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