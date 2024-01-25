https://ria.ru/20240125/gaz-1923446391.html
СМИ назвали условие транзита газа из России через Украину после 2024 года
СМИ назвали условие транзита газа из России через Украину после 2024 года - РИА Новости, 25.01.2024
СМИ назвали условие транзита газа из России через Украину после 2024 года
Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:48
2024-01-25T15:48
2024-01-25T15:48
экономика
украина
словакия
нафтогаз украины
евросоюз
россия
цены на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154975/74/1549757412_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_6d56b1d40e3cc82bab81a1b7b92cd78c.jpg
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в украинском правительстве. Премьеры Словакии Роберт Фицо в среду сообщил, что достиг во время встречи с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Ужгороде предварительной договоренности о продолжении транзита российского газа через украинскую территорию в европейские страны. "Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не собираемся договариваться с россиянами и продлевать контракт", - приводит слова источника агентство. По данным источника, для продления транзита возможна опция, когда словацкая компания сама арендует мощности украинской газотранспортной системы (ГТС). "В этом случае транзит газа может быть продлен и после 2024 года. Но это пока только предположение". При этом, как передает РБК-Украина, оператор ГТС на сегодняшний день официальных запросов по транспортировке природного газа в 2025 году от словацкой стороны не получало. Текущее транзитное соглашение, сообщает агентство, между "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Российский газ проходит через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия. Текущий объем транзита составляет 42 млн кубометров в сутки.
https://ria.ru/20240111/gaz-1920739845.html
https://ria.ru/20231212/tranzit-1915161613.html
украина
словакия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154975/74/1549757412_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_626ffb1e5fed8650198d313eaefdf75e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, словакия, нафтогаз украины, евросоюз, россия, цены на нефть
Экономика, Украина, Словакия, Нафтогаз Украины, Евросоюз, Россия, Цены на нефть
СМИ назвали условие транзита газа из России через Украину после 2024 года
РБК-Украина: транзит газа продолжится, если покупатель арендует мощности ГТС
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Премьеры Словакии Роберт Фицо
в среду сообщил, что достиг во время встречи с премьером Украины Денисом Шмыгалем
в Ужгороде
предварительной договоренности о продолжении транзита российского газа через украинскую территорию в европейские страны.
Украина не сможет отказать Молдавии в транзите газа, заявил "Молдовагаз"
"Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не собираемся договариваться с россиянами и продлевать контракт", - приводит слова источника агентство.
По данным источника, для продления транзита возможна опция, когда словацкая компания сама арендует мощности украинской газотранспортной системы (ГТС). "В этом случае транзит газа может быть продлен и после 2024 года. Но это пока только предположение".
При этом, как передает РБК-Украина, оператор ГТС на сегодняшний день официальных запросов по транспортировке природного газа в 2025 году от словацкой стороны не получало.
Текущее транзитное соглашение, сообщает агентство, между "Нафтогаз Украины"
и российским "Газпромом
" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Российский газ проходит через свою территорию в такие страны, как Австрия
, Словакия, Италия
и Венгрия
. Текущий объем транзита составляет 42 млн кубометров в сутки.
Сами разбирайтесь: Украина приготовилась отплатить Европе за помощь