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В Киеве отреагировали на новость о продлении транзита российского газа
В Киеве отреагировали на новость о продлении транзита российского газа - РИА Новости, 25.01.2024
В Киеве отреагировали на новость о продлении транзита российского газа
Правительство Украины опровергло сообщения о готовности продлить транзит российского газа, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:08
2024-01-25T15:08
2024-01-25T16:22
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Правительство Украины опровергло сообщения о готовности продлить транзит российского газа, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источники."Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку завершается в конце этого года, мы не собираемся договариваться с россиянами и продлевать контракт. О чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге", — заявил собеседник издания.При этом он уточнил, что продление транзита возможно, если словацкая компания сама арендует мощности украинской газотранспортной системы, "но это пока только предположение".В свою очередь, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил в интервью агентству Reuters, что Киев может прекратить импортировать газ в 2024 году."Мы близки к этому (отсутствию необходимости импортировать газ. — Прим. ред). Реально достичь нулевого газового баланса в этом году. <...> Но важно понимать, что наше потребление резко сократилось. Многое будет зависеть от того, как будут развиваться промышленность и экономика. Сегодня есть рост производства, потенциал для увеличения есть, и это реальный потенциал", — сказал он.Действующее пятилетнее транзитное соглашение между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" заключено в конце 2019-го. Российский газ идет через Украину в Австрию, Словакию, Италию и Венгрию. Текущий объем транзита составляет 42 миллиона кубометров в сутки.
https://radiosputnik.ru/20231222/gaz-1917397615.html
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экономика, украина, россия, роберт фицо, словакия
Экономика, Украина, Россия, Роберт Фицо, Словакия
В Киеве отреагировали на новость о продлении транзита российского газа
Украина опровергла информацию о готовности продлить транзит газа из РФ