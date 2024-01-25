https://ria.ru/20240125/gaz-1923386880.html

Россия продолжает переориентацию экспорта газа на новые рынки, заявил Новак

Россия продолжает переориентацию экспорта газа на новые рынки, заявил Новак - РИА Новости, 25.01.2024

Россия продолжает переориентацию экспорта газа на новые рынки, заявил Новак

РФ продолжает переориентацию экспорта газа на новые рынки с акцентом на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), ускоренными темпами наращивая поставки по... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T12:05

2024-01-25T12:05

2024-01-25T13:54

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китай

александр новак

сила сибири — 2

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. РФ продолжает переориентацию экспорта газа на новые рынки с акцентом на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), ускоренными темпами наращивая поставки по "Силе Сибири", заявил вице-премьер РФ Александр Новак в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика"."Продолжается переориентация экспорта российского газа на новые рынки с акцентом на укрепление сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ускоренными темпами наращиваем экспорт газа в Китай по "Силе Сибири", реализуется проект "дальневосточного" маршрута мощностью 10 миллиардов кубометров газа в год, а также прорабатывается проект газопровода "Сила Сибири 2" через Монголию мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год", - написал он."Газпром" регулярно превышает суточные контрактные обязательства поставок по газопроводу "Сила Сибири". Несколько рекордов было обновлено уже в январе этого года, сразу после выхода суточных поставок трубопроводного газа в Китай на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года."Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области."Газпром" по итогам 2023 года поставил в Китай 22,7 миллиарда кубометров газа, на 700 миллионов кубометров выше контрактных обязательств и в полтора раза больше, чем в 2022 году. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год.

https://ria.ru/20231102/gaz-1906755446.html

https://ria.ru/20240125/silasibiri-1923388027.html

россия

атр

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, атр, китай, александр новак, сила сибири — 2