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Россия продолжает переориентацию экспорта газа на новые рынки, заявил Новак - РИА Новости, 25.01.2024
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12:05 25.01.2024 (обновлено: 13:54 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/gaz-1923386880.html
Россия продолжает переориентацию экспорта газа на новые рынки, заявил Новак
Россия продолжает переориентацию экспорта газа на новые рынки, заявил Новак - РИА Новости, 25.01.2024
Россия продолжает переориентацию экспорта газа на новые рынки, заявил Новак
РФ продолжает переориентацию экспорта газа на новые рынки с акцентом на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), ускоренными темпами наращивая поставки по... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:05
2024-01-25T13:54
экономика
россия
атр
китай
александр новак
сила сибири — 2
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. РФ продолжает переориентацию экспорта газа на новые рынки с акцентом на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), ускоренными темпами наращивая поставки по "Силе Сибири", заявил вице-премьер РФ Александр Новак в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика"."Продолжается переориентация экспорта российского газа на новые рынки с акцентом на укрепление сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ускоренными темпами наращиваем экспорт газа в Китай по "Силе Сибири", реализуется проект "дальневосточного" маршрута мощностью 10 миллиардов кубометров газа в год, а также прорабатывается проект газопровода "Сила Сибири 2" через Монголию мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год", - написал он."Газпром" регулярно превышает суточные контрактные обязательства поставок по газопроводу "Сила Сибири". Несколько рекордов было обновлено уже в январе этого года, сразу после выхода суточных поставок трубопроводного газа в Китай на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года."Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области."Газпром" по итогам 2023 года поставил в Китай 22,7 миллиарда кубометров газа, на 700 миллионов кубометров выше контрактных обязательств и в полтора раза больше, чем в 2022 году. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год.
https://ria.ru/20231102/gaz-1906755446.html
https://ria.ru/20240125/silasibiri-1923388027.html
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экономика, россия, атр, китай, александр новак, сила сибири — 2
Экономика, Россия, АТР, Китай, Александр Новак, Сила Сибири — 2
Россия продолжает переориентацию экспорта газа на новые рынки, заявил Новак

Новак: РФ продолжает переориентацию экспорта газа с акцентом на страны АТР

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТрубопроводы на Амурском ГПЗ
Трубопроводы на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Трубопроводы на Амурском ГПЗ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. РФ продолжает переориентацию экспорта газа на новые рынки с акцентом на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), ускоренными темпами наращивая поставки по "Силе Сибири", заявил вице-премьер РФ Александр Новак в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".
"Продолжается переориентация экспорта российского газа на новые рынки с акцентом на укрепление сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ускоренными темпами наращиваем экспорт газа в Китай по "Силе Сибири", реализуется проект "дальневосточного" маршрута мощностью 10 миллиардов кубометров газа в год, а также прорабатывается проект газопровода "Сила Сибири 2" через Монголию мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год", - написал он.
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Зря старались. Россия наращивает добычу после подрыва "Северных потоков"
2 ноября 2023, 08:00
"Газпром" регулярно превышает суточные контрактные обязательства поставок по газопроводу "Сила Сибири". Несколько рекордов было обновлено уже в январе этого года, сразу после выхода суточных поставок трубопроводного газа в Китай на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года.
"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
"Газпром" по итогам 2023 года поставил в Китай 22,7 миллиарда кубометров газа, на 700 миллионов кубометров выше контрактных обязательств и в полтора раза больше, чем в 2022 году. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год.
Газопровод Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Новак рассказал о сроках строительства "Силы Сибири 2"
12:10
 
ЭкономикаРоссияАТРКитайАлександр НовакСила Сибири — 2
 
 
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