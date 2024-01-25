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Новак назвал сроки поставки первой партии газа с "Арктик СПГ 2"
Новак назвал сроки поставки первой партии газа с "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 25.01.2024
Новак назвал сроки поставки первой партии газа с "Арктик СПГ 2"
Первая партия СПГ с проекта "Новатэка" "Арктик СПГ 2" может быть отгружена в феврале, сообщил вице-премьер России Александр Новак. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T20:54
2024-01-25T20:54
2024-01-25T20:54
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв — РИА Новости. Первая партия СПГ с проекта "Новатэка" "Арктик СПГ 2" может быть отгружена в феврале, сообщил вице-премьер России Александр Новак. "По информации, которую компании дают, это, наверное, где-то февраль месяц", — сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос о сроках отгрузки первой партии СПГ с "Арктик СПГ 2". Ранее Новак сообщал, что первые отгрузки с проекта ожидаются в первом квартале 2024 года. А СМИ со ссылкой на источники писали о начале поставок уже в конце января, по их данным, газ будет направлен в Азию. "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Запустить первую из трех очередей завода планировалось до конца года, а начать коммерческие поставки – в январе. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.
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экономика, россия, азия, александр новак, арктик спг - 2
Экономика, Россия, Азия, Александр Новак, Арктик СПГ - 2
Новак назвал сроки поставки первой партии газа с "Арктик СПГ 2"
Новак: первая партия газа с "Арктик СПГ 2" ожидается в феврале
КАЛИНИНГРАД, 25 янв — РИА Новости. Первая партия СПГ с проекта "Новатэка" "Арктик СПГ 2" может быть отгружена в феврале, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
«
"По информации, которую компании дают, это, наверное, где-то февраль месяц", — сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос о сроках отгрузки первой партии СПГ с "Арктик СПГ 2".
Ранее Новак сообщал, что первые отгрузки с проекта ожидаются в первом квартале 2024 года. А СМИ со ссылкой на источники писали о начале поставок уже в конце января, по их данным, газ будет направлен в Азию.
"Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Запустить первую из трех очередей завода планировалось до конца года, а начать коммерческие поставки – в январе. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.
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