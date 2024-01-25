https://ria.ru/20240125/feyki-1923329604.html
Эксперт предупредила о фейках в Telegram со "списками Минтруда для выплат"
Эксперт предупредила о фейках в Telegram со "списками Минтруда для выплат" - РИА Новости, 25.01.2024
Эксперт предупредила о фейках в Telegram со "списками Минтруда для выплат"
Распространяемая в Telegram-каналах информация якобы о списках Минтруда для получения выплат может быть как уловкой для набора подписчиков в канал, так и схемой РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T03:34
2024-01-25T03:34
2024-01-25T03:34
общество
алла храпунова
telegram
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Распространяемая в Telegram-каналах информация якобы о списках Минтруда для получения выплат может быть как уловкой для набора подписчиков в канал, так и схемой мошенников для хищения средств, заявила РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. В некоторых Telegram-каналах, в том числе с подтвержденными владельцами, распространяется информация, что Минтруд якобы опубликовал списки граждан, которым положены выплаты в 2024 году. В сообщении приводятся ФИО граждан и размеры выплат, которые варьируются от 6,3 тысячи до 76,5 тысячи рублей в зависимости от дохода, региона проживания и состава семьи. Человеку предлагается проверить, если ли он в этих списках, перейдя по ссылке в посте и введя свои ФИО. "Минтруд не публикует списки граждан, которым положены какие-либо выплаты. Заявление на получение пособия оформляется в МФЦ или на портале "Госуслуг". Кроме того, никакое ведомство не будет публиковать данные о людях с полным ФИО, ведь это уже близко к утечке персональных данных", - предупредила Храпунова. В целом, по ее словам, суть легенды "точно сомнительна", она близка к теме единого пособия на детей и беременных женщин – там тоже используется градация выплат в зависимости от дохода, региона и состава семьи. При этом ссылка, которая визуальна схожа с адресом сайта Минтруда, ведет в закрытый Telegram-канал "Социальный помощник", обратила внимание эксперт. Она предположила, что ссылка может быть настроена на увеличение количества подписчиков канала. "Однако и этого стоит остерегаться – боты в Telegram сегодня "умеют" слишком многое в периметре недобросовестных практик. Мы рекомендуем не переходить по ссылкам - ведь изначальная легенда сомнительна, значит, авторы имеют непрозрачные намерения", - подчеркнула Храпунова. Она отметила, что в период новогодних праздников, а также до и после них очень часто встречаются схемы обмана с различными списками - это могут быть фальшивые компенсации за неполученные путевки в санатории, за лекарства и т.д. Мошенники также предлагают пересчитать пенсии, льготы и выплаты - "список фантазий неисчерпаем". "Всю информацию надо проверять только на официальных сайтах ведомств, в том числе по номерам горячих линий, и их Telegram-каналах. Никаким объявлениям в частных каналах, особенно предлагающих ввести персональные данные, верить нельзя", - подчеркнула эксперт.
https://ria.ru/20240124/moshenniki-1923109362.html
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общество, алла храпунова, telegram, россия
Общество, Алла Храпунова, Telegram, Россия
Эксперт предупредила о фейках в Telegram со "списками Минтруда для выплат"
Храпунова предупредила о фейках в Telegram со "списками Минтруда для выплат"
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Распространяемая в Telegram-каналах информация якобы о списках Минтруда для получения выплат может быть как уловкой для набора подписчиков в канал, так и схемой мошенников для хищения средств, заявила РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.
В некоторых Telegram-каналах, в том числе с подтвержденными владельцами, распространяется информация, что Минтруд якобы опубликовал списки граждан, которым положены выплаты в 2024 году. В сообщении приводятся ФИО граждан и размеры выплат, которые варьируются от 6,3 тысячи до 76,5 тысячи рублей в зависимости от дохода, региона проживания и состава семьи. Человеку предлагается проверить, если ли он в этих списках, перейдя по ссылке в посте и введя свои ФИО.
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"Минтруд не публикует списки граждан, которым положены какие-либо выплаты. Заявление на получение пособия оформляется в МФЦ или на портале "Госуслуг". Кроме того, никакое ведомство не будет публиковать данные о людях с полным ФИО, ведь это уже близко к утечке персональных данных", - предупредила Храпунова.
В целом, по ее словам, суть легенды "точно сомнительна", она близка к теме единого пособия на детей и беременных женщин – там тоже используется градация выплат в зависимости от дохода, региона и состава семьи. При этом ссылка, которая визуальна схожа с адресом сайта Минтруда, ведет в закрытый Telegram-канал "Социальный помощник", обратила внимание эксперт.
Она предположила, что ссылка может быть настроена на увеличение количества подписчиков канала. "Однако и этого стоит остерегаться – боты в Telegram сегодня "умеют" слишком многое в периметре недобросовестных практик. Мы рекомендуем не переходить по ссылкам - ведь изначальная легенда сомнительна, значит, авторы имеют непрозрачные намерения", - подчеркнула Храпунова.
Она отметила, что в период новогодних праздников, а также до и после них очень часто встречаются схемы обмана с различными списками - это могут быть фальшивые компенсации за неполученные путевки в санатории, за лекарства и т.д. Мошенники также предлагают пересчитать пенсии, льготы и выплаты - "список фантазий неисчерпаем".
"Всю информацию надо проверять только на официальных сайтах ведомств, в том числе по номерам горячих линий, и их Telegram-каналах. Никаким объявлениям в частных каналах, особенно предлагающих ввести персональные данные, верить нельзя", - подчеркнула эксперт.
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