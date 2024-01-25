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Жителей Феодосии предупредили об учебных стрельбах в порту - РИА Новости, 25.01.2024
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10:53 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/feodosiya-1923367059.html
Жителей Феодосии предупредили об учебных стрельбах в порту
Жителей Феодосии предупредили об учебных стрельбах в порту - РИА Новости, 25.01.2024
Жителей Феодосии предупредили об учебных стрельбах в порту
Учения со стрельбами запланированы в районе морского порта Феодосии утром в четверг, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:53
2024-01-25T10:53
феодосия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Учения со стрельбами запланированы в районе морского порта Феодосии утром в четверг, сообщила администрация города в Telegram-канале. "Сегодня с 11.00 до 12.00 в районе 13 причала (порт) будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении администрации. Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20240125/opoveschenie-1923365549.html
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феодосия, безопасность
Феодосия, Безопасность
Жителей Феодосии предупредили об учебных стрельбах в порту

Администрация Феодосии предупредила жителей об учебных стрельбах в порту

CC BY-SA 2.0 / Francisco Rioseco / FeodosiyaВид на город Феодосия
Вид на город Феодосия - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
CC BY-SA 2.0 / Francisco Rioseco / Feodosiya
Вид на город Феодосия. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Учения со стрельбами запланированы в районе морского порта Феодосии утром в четверг, сообщила администрация города в Telegram-канале.
«
"Сегодня с 11.00 до 12.00 в районе 13 причала (порт) будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении администрации.
Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие.
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ФеодосияБезопасность
 
 
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