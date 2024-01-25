https://ria.ru/20240125/feodosiya-1923367059.html
Жителей Феодосии предупредили об учебных стрельбах в порту
Жителей Феодосии предупредили об учебных стрельбах в порту - РИА Новости, 25.01.2024
Жителей Феодосии предупредили об учебных стрельбах в порту
Учения со стрельбами запланированы в районе морского порта Феодосии утром в четверг, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:53
2024-01-25T10:53
2024-01-25T10:53
феодосия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Учения со стрельбами запланированы в районе морского порта Феодосии утром в четверг, сообщила администрация города в Telegram-канале. "Сегодня с 11.00 до 12.00 в районе 13 причала (порт) будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении администрации. Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20240125/opoveschenie-1923365549.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, безопасность
Жителей Феодосии предупредили об учебных стрельбах в порту
Администрация Феодосии предупредила жителей об учебных стрельбах в порту
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости.
Учения со стрельбами запланированы в районе морского порта Феодосии утром в четверг, сообщила администрация города в Telegram-канале
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"Сегодня с 11.00 до 12.00 в районе 13 причала (порт) будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении администрации.
Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие.
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