https://ria.ru/20240125/feodosiya-1923367059.html

Жителей Феодосии предупредили об учебных стрельбах в порту

Жителей Феодосии предупредили об учебных стрельбах в порту - РИА Новости, 25.01.2024

Жителей Феодосии предупредили об учебных стрельбах в порту

Учения со стрельбами запланированы в районе морского порта Феодосии утром в четверг, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:53

2024-01-25T10:53

2024-01-25T10:53

феодосия

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Учения со стрельбами запланированы в районе морского порта Феодосии утром в четверг, сообщила администрация города в Telegram-канале. "Сегодня с 11.00 до 12.00 в районе 13 причала (порт) будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении администрации. Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие.

https://ria.ru/20240125/opoveschenie-1923365549.html

феодосия

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

феодосия, безопасность