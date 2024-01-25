https://ria.ru/20240125/f-16-1923368647.html

В Киеве заявили, что пока не полностью готовы принять F-16

В Киеве заявили, что пока не полностью готовы принять F-16 - РИА Новости, 25.01.2024

В Киеве заявили, что пока не полностью готовы принять F-16

Западные партнеры уже сейчас могут передать Киеву истребители F-16, но на Украине сомневаются, что готовы их принять, заявил советник командования ВВС страны... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:57

2024-01-25T10:57

2024-01-25T12:05

специальная военная операция на украине

украина

f-16

в мире

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Западные партнеры уже сейчас могут передать Киеву истребители F-16, но на Украине сомневаются, что готовы их принять, заявил советник командования ВВС страны Юрий Игнат. "Партнеры готовы предоставлять нам технику. Вопрос: все ли готово, чтобы она работала на Украине? <...> Должно быть все готово: и пилоты, и инфраструктура, и инженеры. Многоцелевые самолеты — это авиационные комплексы. Нужно комплексно подходить к решению об их размещении на Украине, взятии на вооружение и боевом применении", — сказал Игнат в эфире всеукраинского телемарафона. Как писала газета Financial Times, коалиция из 11 стран начнет обучать украинских пилотов управлять F-16. По данным главы Минобороны Украины, в нее вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.Как заявляли в Вашингтоне, Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители.Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва подчеркивала, что они стали непосредственными участниками конфликта, так как передают Киеву вооружение и тренируют личный состав ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20240124/oruzhie-1923108997.html

https://ria.ru/20240120/istrebiteli-1922465327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, f-16, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр