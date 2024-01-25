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В Киеве заявили, что пока не полностью готовы принять F-16 - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:57 25.01.2024 (обновлено: 12:05 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/f-16-1923368647.html
В Киеве заявили, что пока не полностью готовы принять F-16
В Киеве заявили, что пока не полностью готовы принять F-16 - РИА Новости, 25.01.2024
В Киеве заявили, что пока не полностью готовы принять F-16
Западные партнеры уже сейчас могут передать Киеву истребители F-16, но на Украине сомневаются, что готовы их принять, заявил советник командования ВВС страны... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:57
2024-01-25T12:05
специальная военная операция на украине
украина
f-16
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Западные партнеры уже сейчас могут передать Киеву истребители F-16, но на Украине сомневаются, что готовы их принять, заявил советник командования ВВС страны Юрий Игнат. "Партнеры готовы предоставлять нам технику. Вопрос: все ли готово, чтобы она работала на Украине? &lt;...&gt; Должно быть все готово: и пилоты, и инфраструктура, и инженеры. Многоцелевые самолеты — это авиационные комплексы. Нужно комплексно подходить к решению об их размещении на Украине, взятии на вооружение и боевом применении", — сказал Игнат в эфире всеукраинского телемарафона. Как писала газета Financial Times, коалиция из 11 стран начнет обучать украинских пилотов управлять F-16. По данным главы Минобороны Украины, в нее вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.Как заявляли в Вашингтоне, Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители.Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва подчеркивала, что они стали непосредственными участниками конфликта, так как передают Киеву вооружение и тренируют личный состав ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20240124/oruzhie-1923108997.html
https://ria.ru/20240120/istrebiteli-1922465327.html
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украина, f-16, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, F-16, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что пока не полностью готовы принять F-16

ВВС Украины: партнеры готовы передать F-16, но к их применению еще не все готово

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Западные партнеры уже сейчас могут передать Киеву истребители F-16, но на Украине сомневаются, что готовы их принять, заявил советник командования ВВС страны Юрий Игнат.
"Партнеры готовы предоставлять нам технику. Вопрос: все ли готово, чтобы она работала на Украине? <...> Должно быть все готово: и пилоты, и инфраструктура, и инженеры. Многоцелевые самолеты — это авиационные комплексы. Нужно комплексно подходить к решению об их размещении на Украине, взятии на вооружение и боевом применении", — сказал Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.
F-16 с двумя ADM-160 MALD
На Украине анонсировали получение оружия, которого "еще нет"
Вчера, 01:58
Как писала газета Financial Times, коалиция из 11 стран начнет обучать украинских пилотов управлять F-16. По данным главы Минобороны Украины, в нее вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Как заявляли в Вашингтоне, Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители.
Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва подчеркивала, что они стали непосредственными участниками конфликта, так как передают Киеву вооружение и тренируют личный состав ВСУ на своей территории.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Риттер объяснил, почему Запад откладывает поставки F-16 на Украину
20 января, 07:06
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаF-16В миреВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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