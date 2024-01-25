В Киеве заявили, что пока не полностью готовы принять F-16
ВВС Украины: партнеры готовы передать F-16, но к их применению еще не все готово
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Западные партнеры уже сейчас могут передать Киеву истребители F-16, но на Украине сомневаются, что готовы их принять, заявил советник командования ВВС страны Юрий Игнат.
"Партнеры готовы предоставлять нам технику. Вопрос: все ли готово, чтобы она работала на Украине? <...> Должно быть все готово: и пилоты, и инфраструктура, и инженеры. Многоцелевые самолеты — это авиационные комплексы. Нужно комплексно подходить к решению об их размещении на Украине, взятии на вооружение и боевом применении", — сказал Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.
Как писала газета Financial Times, коалиция из 11 стран начнет обучать украинских пилотов управлять F-16. По данным главы Минобороны Украины, в нее вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Как заявляли в Вашингтоне, Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители.
Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва подчеркивала, что они стали непосредственными участниками конфликта, так как передают Киеву вооружение и тренируют личный состав ВСУ на своей территории.