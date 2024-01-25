https://ria.ru/20240125/evropa-1923379190.html

Европа не способна противостоять России без помощи США, пишут СМИ

Европа не способна противостоять России без помощи США, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2024

Европа не способна противостоять России без помощи США, пишут СМИ

Европа не способна противостоять России без помощи США, пишет газета Politico. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T11:35

2024-01-25T11:35

2024-01-25T11:35

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Европа не способна противостоять России без помощи США, пишет газета Politico. "В одном все согласны - прямо сейчас Европа уязвима... Без США у ЕС нет ни военного оборудования, ни живой силы, чтобы противостоять Москве в конфликте высокой интенсивности", - пишет издание, размышляя по поводу возможного возвращения к власти в США экс-президента Дональда Трампа, который ранее неоднократно заявлял представителям ЕС, что США не придут на помочь в случае "нападения" на Европу. Такого же мнения придерживается бывший американский посол в Польше Дэниэл Фрид. "У европейцев нет возможности защищаться", - приводит слова Фрида издание. Бывший посол США также отметил, что защита стран Балтии "потребует серьезных американских военных средств". Как отмечает Politico, вооруженные силы Европы, которые в основном зависят от контрактников, с трудом набирают людей. При этом сложная ситуация ощущается не только в Германии, Британии, Испании и Франции, но также в странах, расположенных ближе к России - Румынии, Польше и Болгарии. Издание добавляет, что ряд стран Балтии и Северной Европы начали возвращаться к набору войск, однако достигнутых показателей пока недостаточно, чтобы противостоять России. "Но хотя численность войск растет, она еще не достигла уровня, который позволил бы осуществить крупномасштабное развертывание войск в случае нападения России", - пишет Politico. Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон напомнил, что будучи президентом США Трамп в 2020 году предупреждал ЕС, что США не придут на помощь Европе, если та подвергнется военному нападению. Бретон подчеркнул, что Европа останется "сама по себе" в случае избрания президентом США Трампа. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал паникерские настроения ряда европейских политиков и военачальников, которые ранее делали заявления о якобы вероятности нападения России. Запад, заявляя о якобы планах нападения РФ на НАТО, пытается запугать Россию перспективой прямого вооруженного конфликта с альянсом и надеется заставить Москву отказаться от целей спецоперации, но этого не будет, заявлял в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он назвал эти заявления Запада информационной войной. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240125/tramp-1923285195.html

https://ria.ru/20240125/oon-1923210082.html

https://ria.ru/20240125/proval-1923333362.html

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россия, европа, дональд трамп, сша, в мире