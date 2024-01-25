https://ria.ru/20240125/eksport-1923398979.html

РЭЦ: Дагестан значительно увеличил экспорт в 2023 году

РЭЦ: Дагестан значительно увеличил экспорт в 2023 году - РИА Новости, 25.01.2024

РЭЦ: Дагестан значительно увеличил экспорт в 2023 году

Дагестан в течение последних трех лет значительно увеличил объем экспорта, регион успешно реализует национальный проект "Международная кооперация и экспорт" и... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T12:55

2024-01-25T12:55

2024-01-25T12:55

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Дагестан в течение последних трех лет значительно увеличил объем экспорта, регион успешно реализует национальный проект "Международная кооперация и экспорт" и по итогам за 2023 год вошел в число регионов, перевыполнивших план по внедрению регионального экспортного стандарта, внедрив 14 инструментов стандарта из 13 обязательных, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Вопросы экспорта республики обсудили на встрече руководства РЭЦ с заместителем председателя правительства Дагестана Ризваном Газимагомедовым и директором Центра поддержки экспорта республики Русланом Абаскулиевым."Внешнеторговый оборот Республики Дагестан в 2023 году вырос на 21% по сравнению с прошлым годом. Основными партнерами региона стали страны СНГ, Иран, Турция и Китай. Наша общая цель с руководством республики - продолжать создавать комфортные условия для развития бизнеса местных предприятий, наращивания динамики внешнеторгового оборота, увеличения объемов вывоза товаров и услуг, расширения географии экспортных поставок", - рассказал на встрече вице-президент РЭЦ Роман Генкель.Также собравшиеся обсудили основные отраслевые направления внешнеэкономической деятельности дагестанских компаний, шаги по сохранению и дальнейшему увеличению объемов экспорта, в частности, за счет оптимизации логистики и использования возможностей морского торгового порта Махачкалы. Сейчас регион экспортирует, в частности, рыбу, натуральные соки, коньячную продукцию, стеклотару. При этом более половины всего экспорта приходится на товары сельского хозяйства.В свою очередь вице-премьер Ризван Газимагомедов отметил, что в текущем году Дагестан планирует увеличить количество субъектов малого и среднего бизнеса, получающих субсидии на логистические затраты."В 2023 году нашим экспортно-ориентированным компаниям были предоставлены субсидии в размере 137 миллионов рублей. Помимо этого, перед нами стоит задача обеспечить более активное участие наших экспортеров в пользовании инструментарием и возможностями информационного портала поддержки экспорта РД и цифровой платформы "Мой экспорт", - сказал Газимагомедов.

https://ria.ru/20240123/rets-1923038242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), экспорт