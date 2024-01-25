https://ria.ru/20240125/dsnv-1923419989.html

Постпред усомнился в возможности России продолжать соблюдение ДСНВ

Постпред усомнился в возможности России продолжать соблюдение ДСНВ - РИА Новости, 25.01.2024

Постпред усомнился в возможности России продолжать соблюдение ДСНВ

Возможности России продолжать следовать политическому курсу, позволяющему соблюдать ограничения, налагаемые Договором о мерах по дальнейшему сокращению и... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:14

2024-01-25T14:14

2024-01-25T14:15

безопасность

геннадий гатилов

оон

россия

сша

договор снв-3

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ЖЕНЕВА, 25 янв – РИА Новости. Возможности России продолжать следовать политическому курсу, позволяющему соблюдать ограничения, налагаемые Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), и продлить мораторий на развертывание ракет малой и средней дальности (РМСД), сужаются из-за политики США, заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "В условиях отказа США и их союзников от совместных усилий по стабилизации стратегической сферы Россия вынуждена следовать взвешенному и прагматичному подходу в целях обеспечения хотя бы минимального уровня предсказуемости и сдержанности. Так, мы продолжаем придерживаться количественных ограничений по ДСНВ и объявленного четыре года назад моратория на развертывание наземных РСМД. Однако, ввиду политики США на обеспечение военного превосходства над своими геостратегическими соперниками, возможности для поддержания такого курса неуклонно сокращаются", - сказал он на пленарном заседании Конференции по разоружению. Дипломат добавил, что в области международной безопасности "конфронтационный курс" стран Запада проявился в том числе в попытках добиться политического и военного превосходства. "Для достижения этой цели ими был нанесён сокрушительный удар по системе международных договоров в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН), а также были предприняты шаги по дестабилизации деятельности таких авторитетных международных организаций, как ОЗХО и МАГАТЭ", - отметил Гатилов. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом в Москве отмечали, что у РФ есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а обвинения в адрес Москвы в нарушении ДРСМД голословны. После того как ДРСМД прекратил действие, президент РФ Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации. Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.

https://ria.ru/20240118/ssha-1922041852.html

https://ria.ru/20231108/dovse-1908021297.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, геннадий гатилов, оон, россия, сша, договор снв-3