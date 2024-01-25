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Российский военный рассказал, как ему удалось увернуться от дрона-камикадзе - РИА Новости, 25.01.2024
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18:43 25.01.2024 (обновлено: 19:14 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/dron-1923497812.html
Российский военный рассказал, как ему удалось увернуться от дрона-камикадзе
Российский военный рассказал, как ему удалось увернуться от дрона-камикадзе - РИА Новости, 25.01.2024
Российский военный рассказал, как ему удалось увернуться от дрона-камикадзе
Мобилизованный в Челябинске боец Южной группировки войск с позывным "Бабай" рассказал РИА Новости, как сумел увернуться от FPV-дрона, который летел ему под... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T18:43
2024-01-25T19:14
специальная военная операция на украине
безопасность
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Мобилизованный в Челябинске боец Южной группировки войск с позывным "Бабай" рассказал РИА Новости, как сумел увернуться от FPV-дрона, который летел ему под ноги. "Вышли к позициям (ВСУ), начали дроны подлетать. Значит, поняли, что русские товарищи пришли повоевать. Его слышно (FPV-дрон), конечно", - рассказывает "Бабай". Боец добавил, что уворачиваться пришлось уже от четвертого FPV-дрона, который пытался атаковать группу ВС РФ во время штурма позиций боевиков, три других боец сумел подстрелить и сбить из своего автомата. "Четвертый летел, я в него попал, но как я попал, он (начал падать), ударился об землю и разорвался", - рассказывает "Бабай" о четвертом дроне-камикадзе, момент с которым попал на видео. По словам "Бабая", за год СВО у него было больше 15 штурмовых выходов. Инструктор "Ураган", тренирующий уральских мобилизованных в зоне СВО рассказал, что сослуживцы подарили бойцу шеврон "Легенда", который "Бабай" теперь носит на груди. "Бабай" человек со стальным характером. Он сопоставил опасность, поразил три квадрокоптера, четвертый чуть не поразил его. Но он нашел в себе силы, увернулся, спровоцировал на ложное (движение) и соответственно ушел от этого (от дрона). У нас многие бойцы умеют ориентироваться в обстановке, но он уникален тем, что три квадрокоптера свел на нет", - рассказывает "Ураган". По его словам, "Бабай" показал бойцам подразделения, что можно соориентироваться и увернуться от дрона, и в случае опасности, сохранить себе жизнь.
https://ria.ru/20230131/dron-1848773399.html
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Боец об атаке FPV-дрона ВСУ
Боец об атаке FPV-дрона ВСУ
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российский военный рассказал, как ему удалось увернуться от дрона-камикадзе

Военный с позывным Бабай рассказал, как увернулся от летевшего под ноги дрона

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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Мобилизованный в Челябинске боец Южной группировки войск с позывным "Бабай" рассказал РИА Новости, как сумел увернуться от FPV-дрона, который летел ему под ноги.
"Вышли к позициям (ВСУ), начали дроны подлетать. Значит, поняли, что русские товарищи пришли повоевать. Его слышно (FPV-дрон), конечно", - рассказывает "Бабай". Боец добавил, что уворачиваться пришлось уже от четвертого FPV-дрона, который пытался атаковать группу ВС РФ во время штурма позиций боевиков, три других боец сумел подстрелить и сбить из своего автомата.
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"Четвертый летел, я в него попал, но как я попал, он (начал падать), ударился об землю и разорвался", - рассказывает "Бабай" о четвертом дроне-камикадзе, момент с которым попал на видео. По словам "Бабая", за год СВО у него было больше 15 штурмовых выходов.
Инструктор "Ураган", тренирующий уральских мобилизованных в зоне СВО рассказал, что сослуживцы подарили бойцу шеврон "Легенда", который "Бабай" теперь носит на груди. "Бабай" человек со стальным характером. Он сопоставил опасность, поразил три квадрокоптера, четвертый чуть не поразил его. Но он нашел в себе силы, увернулся, спровоцировал на ложное (движение) и соответственно ушел от этого (от дрона). У нас многие бойцы умеют ориентироваться в обстановке, но он уникален тем, что три квадрокоптера свел на нет", - рассказывает "Ураган".
По его словам, "Бабай" показал бойцам подразделения, что можно соориентироваться и увернуться от дрона, и в случае опасности, сохранить себе жизнь.
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