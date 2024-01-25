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В России создали возвращающийся обратно при потере связи дрон - РИА Новости, 25.01.2024
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05:55 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/dron-1923333513.html
В России создали возвращающийся обратно при потере связи дрон
В России создали возвращающийся обратно при потере связи дрон - РИА Новости, 25.01.2024
В России создали возвращающийся обратно при потере связи дрон
Инженеры российского конструкторского бюро "МиС" (участник рынка НТИ "Аэронет") вывели на рынок беспилотный летательный аппарат мультироторного типа, который... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T05:55
2024-01-25T05:55
технологии
россия
общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Инженеры российского конструкторского бюро "МиС" (участник рынка НТИ "Аэронет") вывели на рынок беспилотный летательный аппарат мультироторного типа, который оснащен уникальной системой возврата в точку старта в случае полной потери связи между ним и оператором в условиях работы комплексов радиоэлектронной борьбы, рассказали РИА Новости в КБ. "В работе аппарата используется разработанная нами система "Поводырь", которая обеспечивает возврат дрона в точку вылета в случае полной потери связи между ним и оператором. Она работает по принципам инерциальной навигации, без использования GPS. Данная система предназначена для существенного увеличения работоспособности дронов в условиях радиоэлектронной борьбы. "Поводырь" уводит беспилотник из зоны действия РЭБ, пока оператор не восстановит связь", - рассказали в КБ "МиС". Отмечается, что беспилотник "МиС-35" выполнен по схеме гексакоптера (шесть винтомоторных установок) с системой складывания для транспортировки. "Он обладает грузоподъемностью до 4,5 килограммов, максимальная скорость полета – 63 километра в час, максимальное время полета с нагрузкой – 32 минуты. Дрон оснащен системой сброса груза, аналоговой камерой с шестикратным зумом, помехозащищенным каналом связи, также на него может быть установлен тепловизор", - добавили в бюро. Стоить такой аппарат будет от 460 тысяч рублей.
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технологии, россия, общество
Технологии, Россия, Общество
В России создали возвращающийся обратно при потере связи дрон

Инженеры КБ "МиС" создали возвращающийся обратно при потере связи дрон

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Инженеры российского конструкторского бюро "МиС" (участник рынка НТИ "Аэронет") вывели на рынок беспилотный летательный аппарат мультироторного типа, который оснащен уникальной системой возврата в точку старта в случае полной потери связи между ним и оператором в условиях работы комплексов радиоэлектронной борьбы, рассказали РИА Новости в КБ.
«
"В работе аппарата используется разработанная нами система "Поводырь", которая обеспечивает возврат дрона в точку вылета в случае полной потери связи между ним и оператором. Она работает по принципам инерциальной навигации, без использования GPS. Данная система предназначена для существенного увеличения работоспособности дронов в условиях радиоэлектронной борьбы. "Поводырь" уводит беспилотник из зоны действия РЭБ, пока оператор не восстановит связь", - рассказали в КБ "МиС".
Отмечается, что беспилотник "МиС-35" выполнен по схеме гексакоптера (шесть винтомоторных установок) с системой складывания для транспортировки.
"Он обладает грузоподъемностью до 4,5 килограммов, максимальная скорость полета – 63 километра в час, максимальное время полета с нагрузкой – 32 минуты. Дрон оснащен системой сброса груза, аналоговой камерой с шестикратным зумом, помехозащищенным каналом связи, также на него может быть установлен тепловизор", - добавили в бюро.
Стоить такой аппарат будет от 460 тысяч рублей.
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