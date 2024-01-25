https://ria.ru/20240125/doxa-1923344945.html
Издание DOXA признали нежелательной организацией в России
Издание DOXA признали нежелательной организацией в России - РИА Новости, 25.01.2024
Издание DOXA признали нежелательной организацией в России
Генпрокуратура признала издание DOXA нежелательной организацией на территории РФ по просьбе комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T08:59
2024-01-25T08:59
2024-01-25T08:59
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василий пискарев
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Генпрокуратура признала издание DOXA нежелательной организацией на территории РФ по просьбе комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ, заявил глава комиссии Василий Пискарев в Telegram-канале. "Генеральная прокуратура РФ поддержала наше обращение и признала нежелательной на территории России деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации "Mnenie media z.s." (DOXA*), зарегистрированной в Чешской Республике и неоднократно попадавшей в поле зрения комиссии", - написал Пискарев в Telegram-канале комиссии. Он уточнил, что DOXA* занимается обучением диверсионной деятельности на территории РФ, в ресурсах издания были инструкции по совершению "поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники, призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен ВСУ, материалы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов". "Предостерегаем от взаимодействия с данной организацией и финансирования её, так как за данные действия российским законодательством предусмотрена административная (ст.20.33 КоАП РФ) и уголовная (ст.284.1 УК РФ) ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы", - отметил председатель комиссии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиа - общество, россия, василий пискарев, генеральная прокуратура рф, госдума рф
Медиа - Общество, Россия, Василий Пискарев, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
Издание DOXA признали нежелательной организацией в России
Пискарев: ГП признала DOXA нежелательной организацией по запросу комиссии ГД
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Генпрокуратура признала издание DOXA нежелательной организацией на территории РФ по просьбе комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ, заявил глава комиссии Василий Пискарев в Telegram-канале
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"Генеральная прокуратура РФ поддержала наше обращение и признала нежелательной на территории России деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации "Mnenie media z.s." (DOXA*), зарегистрированной в Чешской Республике и неоднократно попадавшей в поле зрения комиссии", - написал Пискарев в Telegram-канале комиссии.
Он уточнил, что DOXA* занимается обучением диверсионной деятельности на территории РФ, в ресурсах издания были инструкции по совершению "поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники, призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен ВСУ, материалы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов".
"Предостерегаем от взаимодействия с данной организацией и финансирования её, так как за данные действия российским законодательством предусмотрена административная (ст.20.33 КоАП РФ) и уголовная (ст.284.1 УК РФ) ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы", - отметил председатель комиссии.
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