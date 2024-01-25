Рейтинг@Mail.ru
Издание DOXA признали нежелательной организацией в России - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/doxa-1923344945.html
Издание DOXA признали нежелательной организацией в России
Издание DOXA признали нежелательной организацией в России - РИА Новости, 25.01.2024
Издание DOXA признали нежелательной организацией в России
Генпрокуратура признала издание DOXA нежелательной организацией на территории РФ по просьбе комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T08:59
2024-01-25T08:59
медиа - общество
россия
василий пискарев
генеральная прокуратура рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871210077_0:85:3110:1834_1920x0_80_0_0_2b108104c17303f359c5aa791f56d682.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Генпрокуратура признала издание DOXA нежелательной организацией на территории РФ по просьбе комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ, заявил глава комиссии Василий Пискарев в Telegram-канале. "Генеральная прокуратура РФ поддержала наше обращение и признала нежелательной на территории России деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации "Mnenie media z.s." (DOXA*), зарегистрированной в Чешской Республике и неоднократно попадавшей в поле зрения комиссии", - написал Пискарев в Telegram-канале комиссии. Он уточнил, что DOXA* занимается обучением диверсионной деятельности на территории РФ, в ресурсах издания были инструкции по совершению "поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники, призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен ВСУ, материалы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов". "Предостерегаем от взаимодействия с данной организацией и финансирования её, так как за данные действия российским законодательством предусмотрена административная (ст.20.33 КоАП РФ) и уголовная (ст.284.1 УК РФ) ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы", - отметил председатель комиссии.
https://ria.ru/20240119/inoagenty-1922440575.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871210077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3a8fc437ebed8ba760e241a79c4d5c87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
медиа - общество, россия, василий пискарев, генеральная прокуратура рф, госдума рф
Медиа - Общество, Россия, Василий Пискарев, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
Издание DOXA признали нежелательной организацией в России

Пискарев: ГП признала DOXA нежелательной организацией по запросу комиссии ГД

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Генпрокуратура признала издание DOXA нежелательной организацией на территории РФ по просьбе комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ, заявил глава комиссии Василий Пискарев в Telegram-канале.
«
"Генеральная прокуратура РФ поддержала наше обращение и признала нежелательной на территории России деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации "Mnenie media z.s." (DOXA*), зарегистрированной в Чешской Республике и неоднократно попадавшей в поле зрения комиссии", - написал Пискарев в Telegram-канале комиссии.
Он уточнил, что DOXA* занимается обучением диверсионной деятельности на территории РФ, в ресурсах издания были инструкции по совершению "поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники, призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен ВСУ, материалы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов".
"Предостерегаем от взаимодействия с данной организацией и финансирования её, так как за данные действия российским законодательством предусмотрена административная (ст.20.33 КоАП РФ) и уголовная (ст.284.1 УК РФ) ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы", - отметил председатель комиссии.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Минюст включил в список иноагентов журналистку Тагаеву* и социолога Юдина*
19 января, 21:57
 
Медиа - ОбществоРоссияВасилий ПискаревГенеральная прокуратура РФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала