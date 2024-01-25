https://ria.ru/20240125/doxa-1923344945.html

Издание DOXA признали нежелательной организацией в России

Издание DOXA признали нежелательной организацией в России - РИА Новости, 25.01.2024

Издание DOXA признали нежелательной организацией в России

Генпрокуратура признала издание DOXA нежелательной организацией на территории РФ по просьбе комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T08:59

2024-01-25T08:59

2024-01-25T08:59

медиа - общество

россия

василий пискарев

генеральная прокуратура рф

госдума рф

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Генпрокуратура признала издание DOXA нежелательной организацией на территории РФ по просьбе комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ, заявил глава комиссии Василий Пискарев в Telegram-канале. "Генеральная прокуратура РФ поддержала наше обращение и признала нежелательной на территории России деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации "Mnenie media z.s." (DOXA*), зарегистрированной в Чешской Республике и неоднократно попадавшей в поле зрения комиссии", - написал Пискарев в Telegram-канале комиссии. Он уточнил, что DOXA* занимается обучением диверсионной деятельности на территории РФ, в ресурсах издания были инструкции по совершению "поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники, призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен ВСУ, материалы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов". "Предостерегаем от взаимодействия с данной организацией и финансирования её, так как за данные действия российским законодательством предусмотрена административная (ст.20.33 КоАП РФ) и уголовная (ст.284.1 УК РФ) ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы", - отметил председатель комиссии.

https://ria.ru/20240119/inoagenty-1922440575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

медиа - общество, россия, василий пискарев, генеральная прокуратура рф, госдума рф