https://ria.ru/20240125/doma-1923333023.html

Дома создателей ЮКОСа в Одинцово обратили в доход государства, пишут СМИ

Дома создателей ЮКОСа в Одинцово обратили в доход государства, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2024

Дома создателей ЮКОСа в Одинцово обратили в доход государства, пишут СМИ

Коттеджный поселок "Яблоневый сад" в подмосковном Одинцово, где находятся дома создателей ЮКОСа Михаила Ходорковского* , Леонида Невзлина* и Платона Лебедева,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T05:34

2024-01-25T05:34

2024-01-25T08:25

россия

одинцово

происшествия

платон лебедев

леонид невзлин

владимир дубов

генеральная прокуратура рф

юкос

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Коттеджный поселок "Яблоневый сад" в подмосковном Одинцово, где находятся дома создателей ЮКОСа Михаила Ходорковского* , Леонида Невзлина* и Платона Лебедева, обратили в доход государства, пишет "Коммерсант"."По иску Генпрокуратуры в доход государства был обращен коттеджный поселок "Яблоневый сад" в подмосковном Одинцово, в котором расположены дома основателей ЮКОСа Михаила Ходорковского*, Леонида Невзлина* (признаны иноагентами) и Платона Лебедева, а также бывших топ-менеджеров нефтяной компании и ее дом приемов", — сообщает издание.Подчеркивается, что ранее активы Ходорковского* и Лебедева уже подвергались конфискации по требованию судебных приставов, но их не использовали для погашения долгов по налогам. Теперь это планируют осуществить под контролем главного надзорного органа, отмечается в статье.По данным газеты, иск Генпрокуратуры 17 января удовлетворил судья Одинцовского горсуда Евгений Селин, а соответствующее заявление к нему поступило в октябре 2023 года.Также, как уточняет издание, при обращении в суд представители ГП опирались на приговор Мещанского районного суда 2005 года, по которому Ходорковского* и Лебедева осудили на девять лет, в том числе за неуплату налогов. Кроме того, суд удовлетворил и гражданский иск ФНС о взыскании с них ущерба в 17,4 миллиарда рублей.Добавляется, что, согласно тексту приговора, для вывода и легализации незаконно полученных средств фигуранты учредили компанию Group MENATEP Limited (Гибралтар). Ходорковский*, Невзлин* и Лебедев получили в ней 9,5 процента, восемь процентов и семь процентов акций. Еще по семь процентов ценных бумаг получили топ-менеджеры ЮКОСа Владимир Дубов, Михаил Брудно и Василий Шахновский, а директорами офшора оказались Платон Лебедев и Владимир Моисеев, говорится в материале.Газета утверждает, что в 2005 году ФССП запустила исполнительное производство о солидарном взыскании с осужденных задолженности, которое до сих пор не завершено "из-за отсутствия имущества у должников". А по данным Генпрокуратуры, фигуранты для легализации доходов путем "приобретения ликвидных активов" воспользовались "дочкой" Group MENATEP Limited — Parringrove Limited и ее дочерней компанией ООО "Эстейт-Сервис"."Компании, в свою очередь, использовались для создания кооператива индивидуальных застройщиков (КИЗ) "Яблоневый сад" в деревне Жуковка городского округа Одинцово Московской области и привлечения в него инвестиций", — пишет газета. В 2022 году Одинцовский суд обратил имущество КИЗ в доход государства, но, как выяснила ГП, "меры по взысканию имущества должников так и не приняли", на погашение долгов его не направили и теперь имущество "Яблоневого сада" снова конфисковали, чтобы в итоге продать на аукционе для погашения налоговых недоимок, говорится в материале.Экс-глава ЮКОСа Ходорковский*, уехавший за границу после помилования президентом в 2013 году, в мае 2022 года попал в реестр физлиц-иноагентов. В январе этого года его вновь объявили в розыск. По данным собеседника РИА Новости в правоохранительных органах, осенью против Ходорковского* возбудили уголовное дело за публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии в соцсети X.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231101/gosimmunitet-1906745520.html

https://ria.ru/20220414/yukos-1783437912.html

https://ria.ru/20231213/ekstremisty-1915434529.html

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россия, одинцово, происшествия, платон лебедев, леонид невзлин, владимир дубов, генеральная прокуратура рф, юкос