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"Пугающее число". Минфин США забил тревогу из-за суммы внешнего долга

"Пугающее число". Минфин США забил тревогу из-за суммы внешнего долга - РИА Новости, 25.01.2024

"Пугающее число". Минфин США забил тревогу из-за суммы внешнего долга

Внешний долг США, превзошедший 34 триллиона долларов, пугает, заявила министр финансов страны Джаннет Йеллен. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T22:35

2024-01-25T22:35

2024-01-25T22:47

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Внешний долг США, превзошедший 34 триллиона долларов, пугает, заявила министр финансов страны Джаннет Йеллен."Наш внешний долг 34 триллиона долларов, и это пугающее число", — сказала Йеллен журналистам.Она подчеркнула, что экономика США "огромная", так что внешний долг "вполне управляем".Внешние заимствования США в пересчете на население оказываются долгом в размере 100 тысяч долларов на каждого американца, заявил ранее член палаты представителей Джон Джеймс.По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, обслуживание столь большого госдолга может обойтись правительству США примерно в треть бюджетных поступлений.Задолженность федерального правительства США на конец января 2022 года составляла чуть более 30 триллионов долларов, затем понадобилось по восемь месяцев, чтобы показатель прибавил еще по триллиону долларов. А уже 15 сентября долг достиг нового рекорда в 33 триллиона долларов, его обслуживание может обойтись США почти в треть бюджетных поступлений, подсчитали ранее эксперты РИА Новости. Внешний долг России, к примеру, на середину октября составлял 329,5 миллиарда долларов, что в 100 раз меньше американского.

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