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На Кубани завели дело на мужчину, задушившего знакомую и ее двухлетнюю дочь - РИА Новости, 25.01.2024
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20:40 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/delo-1923515779.html
На Кубани завели дело на мужчину, задушившего знакомую и ее двухлетнюю дочь
На Кубани завели дело на мужчину, задушившего знакомую и ее двухлетнюю дочь - РИА Новости, 25.01.2024
На Кубани завели дело на мужчину, задушившего знакомую и ее двухлетнюю дочь
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Адыгеи, который задушил женщину и ее двухлетнюю дочь в Краснодаре, а затем вернулся на место... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T20:40
2024-01-25T20:40
происшествия
краснодар
республика адыгея
россия
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КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Адыгеи, который задушил женщину и ее двухлетнюю дочь в Краснодаре, а затем вернулся на место преступления и пытался сжечь квартиру, сообщили в краевом СУ СКР. "Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Республики Адыгея. Он подозревается в убийстве 28-летней женщины и ее малолетней дочери (пункты "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, во вторник вечером подозреваемый пришёл к своей 28-летней знакомой, с которой он "ранее поддерживал близкие отношения". В ее квартире на улице Заполярной они поссорились. Подозреваемый задушил женщину, а затем ее двухлетнюю дочку. На следующий день мужчина вернулся в квартиру и облил вещи бензином. Соседи увидели возгорание и вызвали экстренные службы. Отмечается, что вскоре подозреваемый был установлен и задержан. Тело ребёнка обнаружено в четверг "на территории соседнего субъекта". В ближайшее время следователь намерен ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.
https://ria.ru/20240125/chekhov-1923506263.html
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происшествия, краснодар, республика адыгея, россия
Происшествия, Краснодар, Республика Адыгея, Россия
На Кубани завели дело на мужчину, задушившего знакомую и ее двухлетнюю дочь

СК: на Кубани завели дело на мужчину, задушившего знакомую и ее двухлетнюю дочь

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Адыгеи, который задушил женщину и ее двухлетнюю дочь в Краснодаре, а затем вернулся на место преступления и пытался сжечь квартиру, сообщили в краевом СУ СКР.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Республики Адыгея. Он подозревается в убийстве 28-летней женщины и ее малолетней дочери (пункты "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, во вторник вечером подозреваемый пришёл к своей 28-летней знакомой, с которой он "ранее поддерживал близкие отношения". В ее квартире на улице Заполярной они поссорились. Подозреваемый задушил женщину, а затем ее двухлетнюю дочку. На следующий день мужчина вернулся в квартиру и облил вещи бензином. Соседи увидели возгорание и вызвали экстренные службы.
Отмечается, что вскоре подозреваемый был установлен и задержан. Тело ребёнка обнаружено в четверг "на территории соседнего субъекта". В ближайшее время следователь намерен ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.
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