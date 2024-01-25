https://ria.ru/20240125/delo-1923515779.html

На Кубани завели дело на мужчину, задушившего знакомую и ее двухлетнюю дочь

На Кубани завели дело на мужчину, задушившего знакомую и ее двухлетнюю дочь - РИА Новости, 25.01.2024

На Кубани завели дело на мужчину, задушившего знакомую и ее двухлетнюю дочь

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Адыгеи, который задушил женщину и ее двухлетнюю дочь в Краснодаре, а затем вернулся на место... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T20:40

2024-01-25T20:40

2024-01-25T20:40

происшествия

краснодар

республика адыгея

россия

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КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Адыгеи, который задушил женщину и ее двухлетнюю дочь в Краснодаре, а затем вернулся на место преступления и пытался сжечь квартиру, сообщили в краевом СУ СКР. "Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Республики Адыгея. Он подозревается в убийстве 28-летней женщины и ее малолетней дочери (пункты "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, во вторник вечером подозреваемый пришёл к своей 28-летней знакомой, с которой он "ранее поддерживал близкие отношения". В ее квартире на улице Заполярной они поссорились. Подозреваемый задушил женщину, а затем ее двухлетнюю дочку. На следующий день мужчина вернулся в квартиру и облил вещи бензином. Соседи увидели возгорание и вызвали экстренные службы. Отмечается, что вскоре подозреваемый был установлен и задержан. Тело ребёнка обнаружено в четверг "на территории соседнего субъекта". В ближайшее время следователь намерен ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

https://ria.ru/20240125/chekhov-1923506263.html

https://ria.ru/20240123/sud-1922940151.html

краснодар

республика адыгея

россия

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происшествия, краснодар, республика адыгея, россия