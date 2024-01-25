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СМИ: СБУ завела уголовное дело после крушения Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:20 25.01.2024 (обновлено: 12:32 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/delo-1923391090.html
СМИ: СБУ завела уголовное дело после крушения Ил-76
СМИ: СБУ завела уголовное дело после крушения Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024
СМИ: СБУ завела уголовное дело после крушения Ил-76
СБУ завела уголовное дело по факту крушения в Белгородской области российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, сообщает агентство... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:20
2024-01-25T12:32
специальная военная операция на украине
крушение ил-76 в белгородской области
служба безопасности украины
в мире
украина
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. СБУ завела уголовное дело по факту крушения в Белгородской области российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ."Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения самолета ВКС РФ Ил-76 в Белгородской области. Расследование осуществляется по статье 438 уголовного кодекса Украины "нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в самолете были 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих погибли. Утром на следующий день, по данным экстренных служб, были обнаружены и переданы следователям оба черных ящика с самолета - прибор регистрации параметров полета и речевой самописец.По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться тогда же в среду. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили эти фразы с сайтов. Позднее Украина косвенно признала, что сбила Ил-76 - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240124/il76-1923197832.html
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крушение ил-76 в белгородской области, служба безопасности украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Служба безопасности Украины, В мире, Украина
СМИ: СБУ завела уголовное дело после крушения Ил-76

РБК-Украина: СБУ завела уголовное дело после крушения самолета Ил-76

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. СБУ завела уголовное дело по факту крушения в Белгородской области российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.
"Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения самолета ВКС РФ Ил-76 в Белгородской области. Расследование осуществляется по статье 438 уголовного кодекса Украины "нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
Вчера, 17:35
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в самолете были 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих погибли. Утром на следующий день, по данным экстренных служб, были обнаружены и переданы следователям оба черных ящика с самолета - прибор регистрации параметров полета и речевой самописец.
По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться тогда же в среду. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили эти фразы с сайтов. Позднее Украина косвенно признала, что сбила Ил-76 - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Жители села Яблоново о падении Ил-76 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Очевидец рассказал о падении самолета Ил-76 в Белгородской области
Вчера, 13:59
 
Специальная военная операция на УкраинеКрушение Ил-76 в Белгородской областиСлужба безопасности УкраиныВ миреУкраина
 
 
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