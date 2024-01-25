https://ria.ru/20240125/delo-1923391090.html

СМИ: СБУ завела уголовное дело после крушения Ил-76

СМИ: СБУ завела уголовное дело после крушения Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024

СМИ: СБУ завела уголовное дело после крушения Ил-76

СБУ завела уголовное дело по факту крушения в Белгородской области российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, сообщает агентство... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T12:20

2024-01-25T12:20

2024-01-25T12:32

специальная военная операция на украине

крушение ил-76 в белгородской области

служба безопасности украины

в мире

украина

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. СБУ завела уголовное дело по факту крушения в Белгородской области российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ."Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения самолета ВКС РФ Ил-76 в Белгородской области. Расследование осуществляется по статье 438 уголовного кодекса Украины "нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в самолете были 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих погибли. Утром на следующий день, по данным экстренных служб, были обнаружены и переданы следователям оба черных ящика с самолета - прибор регистрации параметров полета и речевой самописец.По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться тогда же в среду. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили эти фразы с сайтов. Позднее Украина косвенно признала, что сбила Ил-76 - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240124/il76-1923197832.html

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крушение ил-76 в белгородской области, служба безопасности украины, в мире, украина