https://ria.ru/20240125/chekhov-1923506263.html

В Чехове арестовали мужчину, ударившего подростка ножом в живот

В Чехове арестовали мужчину, ударившего подростка ножом в живот - РИА Новости, 25.01.2024

В Чехове арестовали мужчину, ударившего подростка ножом в живот

Молодой человек, ударивший подростка ножом в живот в подмосковном Чехове, арестован до 23 марта, сообщает областная прокуратура. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T19:33

2024-01-25T19:33

2024-01-25T19:33

происшествия

чехов

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Молодой человек, ударивший подростка ножом в живот в подмосковном Чехове, арестован до 23 марта, сообщает областная прокуратура. Вечером во вторник в Чехове возле торгового центра "Карнавал" завязался конфликт между 18-летним молодым человеком и 15-летним подростком, в результате чего мальчик получил удар ножом в живот, его госпитализировали. Нападавший скрылся, однако следователям удалось его задержать. "С учетом позиции Чеховской городской прокуратуры, суд избрал 18-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 марта 2024 года. В судебном заседании он полностью признал свою вину в инкриминируемом деянии, не возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240125/arest-1923457996.html

чехов

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чехов