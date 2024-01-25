https://ria.ru/20240125/chekhov-1923506263.html
В Чехове арестовали мужчину, ударившего подростка ножом в живот
В Чехове арестовали мужчину, ударившего подростка ножом в живот - РИА Новости, 25.01.2024
В Чехове арестовали мужчину, ударившего подростка ножом в живот
Молодой человек, ударивший подростка ножом в живот в подмосковном Чехове, арестован до 23 марта, сообщает областная прокуратура. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T19:33
2024-01-25T19:33
2024-01-25T19:33
происшествия
чехов
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Молодой человек, ударивший подростка ножом в живот в подмосковном Чехове, арестован до 23 марта, сообщает областная прокуратура. Вечером во вторник в Чехове возле торгового центра "Карнавал" завязался конфликт между 18-летним молодым человеком и 15-летним подростком, в результате чего мальчик получил удар ножом в живот, его госпитализировали. Нападавший скрылся, однако следователям удалось его задержать. "С учетом позиции Чеховской городской прокуратуры, суд избрал 18-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 марта 2024 года. В судебном заседании он полностью признал свою вину в инкриминируемом деянии, не возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240125/arest-1923457996.html
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происшествия, чехов
В Чехове арестовали мужчину, ударившего подростка ножом в живот
В подмосковном Чехове арестовали мужчину, ударившего подростка ножом в живот
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Молодой человек, ударивший подростка ножом в живот в подмосковном Чехове, арестован до 23 марта, сообщает областная прокуратура.
Вечером во вторник в Чехове возле торгового центра "Карнавал" завязался конфликт между 18-летним молодым человеком и 15-летним подростком, в результате чего мальчик получил удар ножом в живот, его госпитализировали. Нападавший скрылся, однако следователям удалось его задержать.
"С учетом позиции Чеховской городской прокуратуры, суд избрал 18-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 марта 2024 года. В судебном заседании он полностью признал свою вину в инкриминируемом деянии, не возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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