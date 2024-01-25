https://ria.ru/20240125/buterbrodeks-1923341723.html

"Бутербродекс" в первой половине января снизился на 2,6 пункта

"Бутербродекс" в первой половине января снизился на 2,6 пункта - РИА Новости, 25.01.2024

"Бутербродекс" в первой половине января снизился на 2,6 пункта

"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине января снизился на... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T08:23

2024-01-25T08:23

2024-01-25T08:23

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россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине января снизился на 2,6 пункта и составил 132,9 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. Так, за период с 1 по 15 января по сравнению со второй половиной декабря средний чек вырос по огурцам (на 8,8%, до 211 рублей). Снизился он по кофе (на 10,4%, до 189 рублей), ветчине (на 7,9%, до 199 рублей), сыру (на 7,8%, до 201 рубля) и сливочному маслу (на 0,6%, до 161 рубля). На прежнем уровне средний чек остался по сахару (62 рубля) и батону (40 рублей). Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом снизился на 2,6 пункта и составил 132,9 пункта. Как отмечают аналитики "Чек Индекса", пиковые траты конца года позади, и в первой половине января традиционно наблюдается снижение среднего чека по продовольственным категориям.

https://ria.ru/20231009/zavtrak-1901377206.html

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общество, россия, экономика