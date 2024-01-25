https://ria.ru/20240125/borba-1923483930.html

Медведев предложил рабочей группе по ВПК обсудить контрбатарейную борьбу

Медведев предложил рабочей группе по ВПК обсудить контрбатарейную борьбу - РИА Новости, 25.01.2024

Медведев предложил рабочей группе по ВПК обсудить контрбатарейную борьбу

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии, где, в частности, предложил обсудить повышение эффективности... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:45

2024-01-25T17:45

2024-01-25T18:43

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

безопасность

технологии

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии, где, в частности, предложил обсудить повышение эффективности контрбатарейной борьбы."Отдельный упор сегодня сделаем на повышении эффективности контрбатарейной борьбы. В первую очередь это, конечно, разработка и производство радиолокационных систем, артиллерийской разведки, ну и некоторые другие системы", - сказал Медведев, видео выступления было опубликовано в его аккаунте в "ВКонтакте".Также он предложил в рамках рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных образцов военной техники продолжить обсуждение текущей ситуации, а также контролировать те мероприятия, которые были запланированы.

https://ria.ru/20240122/ukraina-1922773832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, безопасность, технологии, россия, ситуация в днр и лнр