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Медведев предложил рабочей группе по ВПК обсудить контрбатарейную борьбу - РИА Новости, 25.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:45 25.01.2024 (обновлено: 18:43 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/borba-1923483930.html
Медведев предложил рабочей группе по ВПК обсудить контрбатарейную борьбу
Медведев предложил рабочей группе по ВПК обсудить контрбатарейную борьбу - РИА Новости, 25.01.2024
Медведев предложил рабочей группе по ВПК обсудить контрбатарейную борьбу
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии, где, в частности, предложил обсудить повышение эффективности... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:45
2024-01-25T18:43
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
безопасность
технологии
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии, где, в частности, предложил обсудить повышение эффективности контрбатарейной борьбы."Отдельный упор сегодня сделаем на повышении эффективности контрбатарейной борьбы. В первую очередь это, конечно, разработка и производство радиолокационных систем, артиллерийской разведки, ну и некоторые другие системы", - сказал Медведев, видео выступления было опубликовано в его аккаунте в "ВКонтакте".Также он предложил в рамках рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных образцов военной техники продолжить обсуждение текущей ситуации, а также контролировать те мероприятия, которые были запланированы.
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дмитрий медведев, безопасность, технологии, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Безопасность, Технологии, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев предложил рабочей группе по ВПК обсудить контрбатарейную борьбу

Медведев обсудит с рабочей группой по ВПК эффективность контрбатарейной борьбы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ. 25 января 2024
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ. 25 января 2024 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ. 25 января 2024
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии, где, в частности, предложил обсудить повышение эффективности контрбатарейной борьбы.
"Отдельный упор сегодня сделаем на повышении эффективности контрбатарейной борьбы. В первую очередь это, конечно, разработка и производство радиолокационных систем, артиллерийской разведки, ну и некоторые другие системы", - сказал Медведев, видео выступления было опубликовано в его аккаунте в "ВКонтакте".
Также он предложил в рамках рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных образцов военной техники продолжить обсуждение текущей ситуации, а также контролировать те мероприятия, которые были запланированы.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевБезопасностьТехнологииРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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