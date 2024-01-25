https://ria.ru/20240125/borba-1923483930.html
Медведев предложил рабочей группе по ВПК обсудить контрбатарейную борьбу
Медведев предложил рабочей группе по ВПК обсудить контрбатарейную борьбу - РИА Новости, 25.01.2024
Медведев предложил рабочей группе по ВПК обсудить контрбатарейную борьбу
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии, где, в частности, предложил обсудить повышение эффективности... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:45
2024-01-25T17:45
2024-01-25T18:43
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии, где, в частности, предложил обсудить повышение эффективности контрбатарейной борьбы."Отдельный упор сегодня сделаем на повышении эффективности контрбатарейной борьбы. В первую очередь это, конечно, разработка и производство радиолокационных систем, артиллерийской разведки, ну и некоторые другие системы", - сказал Медведев, видео выступления было опубликовано в его аккаунте в "ВКонтакте".Также он предложил в рамках рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных образцов военной техники продолжить обсуждение текущей ситуации, а также контролировать те мероприятия, которые были запланированы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, безопасность, технологии, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Безопасность, Технологии, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев предложил рабочей группе по ВПК обсудить контрбатарейную борьбу
Медведев обсудит с рабочей группой по ВПК эффективность контрбатарейной борьбы
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии, где, в частности, предложил обсудить повышение эффективности контрбатарейной борьбы.
"Отдельный упор сегодня сделаем на повышении эффективности контрбатарейной борьбы. В первую очередь это, конечно, разработка и производство радиолокационных систем, артиллерийской разведки, ну и некоторые другие системы", - сказал Медведев, видео выступления было опубликовано в его аккаунте в "ВКонтакте".
Также он предложил в рамках рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных образцов военной техники продолжить обсуждение текущей ситуации, а также контролировать те мероприятия, которые были запланированы.
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