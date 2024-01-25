https://ria.ru/20240125/bomba-1923371763.html

В центре Афин взорвалась самодельная бомба

В центре Афин взорвалась самодельная бомба - РИА Новости, 25.01.2024

В центре Афин взорвалась самодельная бомба

Около отделения банка в центре Афин взорвалось самодельное взрывное устройство, сообщило греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T11:04

2024-01-25T11:04

2024-01-25T12:11

в мире

афины

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АФИНЫ, 25 янв — РИА Новости. Около отделения банка в центре Афин взорвалось самодельное взрывное устройство, сообщило греческое общественное телевидение ERT. Взрыв прогремел в 03:30 в четверг, 25 января. Злоумышленники заложили бомбу из газовых баллончиков у входа в отделение банка на улице Трион Иерархон в районе Петралона и активировали ее с помощью взрывателя и детонатора. В результате инцидента пострадал фасад здания, образовалась воронка длиной 38 сантиметров и глубиной пять сантиметров. Поврежден стоявший рядом автомобиль, у соседнего магазина разбились окна. Антитеррористическая служба начала расследование.

https://ria.ru/20240125/zemletryaseniya-1923334935.html

афины

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в мире, афины