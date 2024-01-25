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В центре Афин взорвалась самодельная бомба - РИА Новости, 25.01.2024
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11:04 25.01.2024 (обновлено: 12:11 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/bomba-1923371763.html
В центре Афин взорвалась самодельная бомба
В центре Афин взорвалась самодельная бомба - РИА Новости, 25.01.2024
В центре Афин взорвалась самодельная бомба
Около отделения банка в центре Афин взорвалось самодельное взрывное устройство, сообщило греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:04
2024-01-25T12:11
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АФИНЫ, 25 янв — РИА Новости. Около отделения банка в центре Афин взорвалось самодельное взрывное устройство, сообщило греческое общественное телевидение ERT. Взрыв прогремел в 03:30 в четверг, 25 января. Злоумышленники заложили бомбу из газовых баллончиков у входа в отделение банка на улице Трион Иерархон в районе Петралона и активировали ее с помощью взрывателя и детонатора. В результате инцидента пострадал фасад здания, образовалась воронка длиной 38 сантиметров и глубиной пять сантиметров. Поврежден стоявший рядом автомобиль, у соседнего магазина разбились окна. Антитеррористическая служба начала расследование.
https://ria.ru/20240125/zemletryaseniya-1923334935.html
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в мире, афины
В мире, Афины
В центре Афин взорвалась самодельная бомба

ERT: самодельное взрывное устройство взорвалось возле банка в центре Афин

© AP Photo / Thanassis StavrakisСотрудники полиции в Афинах, Греция
Сотрудники полиции в Афинах, Греция - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Сотрудники полиции в Афинах, Греция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 25 янв — РИА Новости. Около отделения банка в центре Афин взорвалось самодельное взрывное устройство, сообщило греческое общественное телевидение ERT.
Взрыв прогремел в 03:30 в четверг, 25 января. Злоумышленники заложили бомбу из газовых баллончиков у входа в отделение банка на улице Трион Иерархон в районе Петралона и активировали ее с помощью взрывателя и детонатора.
В результате инцидента пострадал фасад здания, образовалась воронка длиной 38 сантиметров и глубиной пять сантиметров. Поврежден стоявший рядом автомобиль, у соседнего магазина разбились окна.
Антитеррористическая служба начала расследование.
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