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Beeline cloud и "Лаборатория Касперского" запускают новое облачное решение - РИА Новости, 25.01.2024
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17:43 25.01.2024 (обновлено: 19:27 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/bilayn-1923457139.html
Beeline cloud и "Лаборатория Касперского" запускают новое облачное решение
Beeline cloud и "Лаборатория Касперского" запускают новое облачное решение - РИА Новости, 25.01.2024
Beeline cloud и "Лаборатория Касперского" запускают новое облачное решение
Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) запускает новое облачное решение на основе технологии SD-WAN... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:43
2024-01-25T19:27
россия
билайн
экономика
технологии
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) запускает новое облачное решение на основе технологии SD-WAN (программно-определяемая глобальная сеть), сообщает пресс-служба beeline cloud.Продукт (18+) создан в рамках совместной работы с "Лабораторией Касперского" – одной из ведущих международных компаний в сфере кибербезопасности."Cloud SD-WAN (программно-определяемая глобальная облачная сеть) – это современное решение для управления сетевой инфраструктурой предприятий, которое обеспечивает высокий уровень отказоустойчивости сетевой инфраструктуры, гибкость настройки и надежную защиту от киберугроз. Продукт создан на основе платформы Kaspersky SD-WAN – комплексного решения для построения безопасной корпоративной сети, которое гибко адаптируется к инфраструктуре заказчика. Компаниям предоставляется возможность упростить свои сетевые процессы, значительно улучшить производительность и обеспечить безопасность данных в условиях постоянно меняющейся цифровой среды", - говорится в сообщении.В числе преимуществ Cloud SD-WAN - гибкость и масштабируемость. Решение позволяет быстро и легко масштабировать сетевую инфраструктуру в соответствии с потребностями бизнеса.Решение также позволяет повысить отказоустойчивость сети за счет возможности использовать все доступные каналы связи одновременно, автоматически переключать трафик на каналы с лучшими показателями, а также обеспечить резервирование с помощью встроенных LTE-модемов.Высокая производительность продукта обеспечивает быструю передачу данных и оптимизацию работы сети для повышения эффективности бизнес-процессов.Кроме того, интегрированные механизмы безопасности "Лаборатории Касперского" обеспечивают защиту от угроз и атак в реальном времени, гарантируя безопасность важных корпоративных данных."Cloud SD-WAN привнесет значительные изменения в область сетевых технологий отечественных компаний. Наше совместное усилие направлено на предоставление клиентам инновационных решений, которые сочетают в себе передовые технологии и безопасность данных", - отметил генеральный директор beeline cloud Олег Мотовилов.По словам руководителя программы сетевой безопасности "Лаборатории Касперского" Максима Каминского, продукт на основе Kaspersky SD-WAN поможет решать стратегические задачи бизнеса в области оптимизации ресурсов, безопасной и удобной передачи данных."Благодаря нашему сотрудничеству крупные российские компании с большим количеством филиалов будут обеспечены всеми необходимыми сетевыми службами и сервисами информационной безопасности в рамках внедрения решения Cloud SD-WAN на базе платформы от "Лаборатории Касперского". Наши совместные усилия – ответ на актуальную потребность рынка в надёжных сетях с гибкими настройками", - поясняет Каминский.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: 4CQwVszH9pWvKK1V1CQ
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россия, билайн, экономика, технологии
Россия, Билайн, Экономика, Технологии

Beeline cloud и "Лаборатория Касперского" запускают новое облачное решение

© Фото : beeline cloud beeline cloud
beeline cloud - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : beeline cloud
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) запускает новое облачное решение на основе технологии SD-WAN (программно-определяемая глобальная сеть), сообщает пресс-служба beeline cloud.
Продукт (18+) создан в рамках совместной работы с "Лабораторией Касперского" – одной из ведущих международных компаний в сфере кибербезопасности.
"Cloud SD-WAN (программно-определяемая глобальная облачная сеть) – это современное решение для управления сетевой инфраструктурой предприятий, которое обеспечивает высокий уровень отказоустойчивости сетевой инфраструктуры, гибкость настройки и надежную защиту от киберугроз. Продукт создан на основе платформы Kaspersky SD-WAN – комплексного решения для построения безопасной корпоративной сети, которое гибко адаптируется к инфраструктуре заказчика. Компаниям предоставляется возможность упростить свои сетевые процессы, значительно улучшить производительность и обеспечить безопасность данных в условиях постоянно меняющейся цифровой среды", - говорится в сообщении.
В числе преимуществ Cloud SD-WAN - гибкость и масштабируемость. Решение позволяет быстро и легко масштабировать сетевую инфраструктуру в соответствии с потребностями бизнеса.
Решение также позволяет повысить отказоустойчивость сети за счет возможности использовать все доступные каналы связи одновременно, автоматически переключать трафик на каналы с лучшими показателями, а также обеспечить резервирование с помощью встроенных LTE-модемов.
Высокая производительность продукта обеспечивает быструю передачу данных и оптимизацию работы сети для повышения эффективности бизнес-процессов.
Кроме того, интегрированные механизмы безопасности "Лаборатории Касперского" обеспечивают защиту от угроз и атак в реальном времени, гарантируя безопасность важных корпоративных данных.
"Cloud SD-WAN привнесет значительные изменения в область сетевых технологий отечественных компаний. Наше совместное усилие направлено на предоставление клиентам инновационных решений, которые сочетают в себе передовые технологии и безопасность данных", - отметил генеральный директор beeline cloud Олег Мотовилов.
По словам руководителя программы сетевой безопасности "Лаборатории Касперского" Максима Каминского, продукт на основе Kaspersky SD-WAN поможет решать стратегические задачи бизнеса в области оптимизации ресурсов, безопасной и удобной передачи данных.
"Благодаря нашему сотрудничеству крупные российские компании с большим количеством филиалов будут обеспечены всеми необходимыми сетевыми службами и сервисами информационной безопасности в рамках внедрения решения Cloud SD-WAN на базе платформы от "Лаборатории Касперского". Наши совместные усилия – ответ на актуальную потребность рынка в надёжных сетях с гибкими настройками", - поясняет Каминский.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: 4CQwVszH9pWvKK1V1CQ
 
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