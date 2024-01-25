https://ria.ru/20240125/bilayn-1923272894.html

Билайн интегрирует мультитрекинг Callibri в свою Виртуальную АТС

Билайн интегрирует мультитрекинг Callibri в свою Виртуальную АТС - РИА Новости, 25.01.2024

Билайн интегрирует мультитрекинг Callibri в свою Виртуальную АТС

ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн бизнес) интегрирует в свою Виртуальную АТС аналитический сервис "Мультитрекинг" (18+), разработанный маркетинговой платформой... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:00

2024-01-25T10:00

2024-01-25T10:32

экономика

билайн

технологии

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897306918_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_ccd5c9f162aaa3d0628071ede00fb421.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн бизнес) интегрирует в свою Виртуальную АТС аналитический сервис "Мультитрекинг" (18+), разработанный маркетинговой платформой Callibri, сообщает мобильный оператор.Сервис может помочь бизнесу оптимизировать рекламный бюджет на основе информации о том, какая онлайн- или офлайн-реклама более эффективна. Предприниматели смогут в режиме "одного окна" узнать, из какого рекламного канала приходит больше клиентов, звонить и принимать вызовы на разных устройствах, настраивать "умную" переадресацию, анализировать качество обслуживания и многое другое. Решение анализирует три вида обращений: телефонные звонки, заявки на электронную почту и заявки через формы на сайте.Для пользования сервисом рекламодателю нужно установить на сайт скрипт, который будет фиксировать статистическую информацию об источниках, которые привели пользователя на интернет-страницу. Для каждого источника — онлайн-рекламы или офлайн-рекламы, баннеров, объявлений — в личном кабинете сервиса будет закреплен отдельный номер коллтрекинга."В результате, когда пользователь звонит по рекламному номеру, сервис "Мультитрекинг" переадресует вызов на основной номер рекламодателя в Виртуальной АТС билайн бизнес, записывает обращение и фиксирует данные о звонке в журнале лидов и мини-CRM (система взаимодействия с клиентами). Информация вносится в отчет, который показывает конверсию, количество обращений и их стоимость в разрезе рекламных источников, кампаний, объявлений и ключевых слов. Анализ рекламных материалов и звонков осуществляется с использованием программного обеспечения при наличии у клиента правовых оснований на соответствующую обработку", - говорится в сообщении.Как пояснил генеральный директор Callibri Иван Шкиря, большинство клиентов Виртуальной АТС — это предприниматели, которые активно рекламируют свои услуги в интернете, и им важно знать, сколько клиентов приводит реклама."Подключая телефонию, они могут не тратить время на поиски сервиса коллтрекинга и сразу решить эту задачу. Также синергия Мультитрекинга Callibri и Виртуальной АТС билайн бизнес дает больше удобства для пользователя. Во-первых, это быстрая настройка и внедрение обоих сервисов. В личном кабинете Виртуальной АТС уже предусмотрена настройка правил переадресации. Сама переадресация включена в тарифы — это выгодное предложение на рынке. Во-вторых, внести оплату можно в одном окне — не нужно запрашивать отдельные счета. Ну и внимательная поддержка с обеих сторон, которая заинтересована решить вопросы оперативно — клиенту больше не нужно будет писать в разные сервисы", — говорит Шкиря.По словам директора по корпоративным решениям и сервисам ПАО "ВымпелКом" Руслана Ахлебининского, оператор постоянно расширяет возможности Виртуальной АТС (18+) и тестирует новые функции, чтобы закрывать потребности клиентов."Наше сотрудничество с Callibri началось с интеграции статического коллтрекинга для анализа офлайн-рекламы. Мы быстро увидели, что сервис эффективен и востребован, и решили расширить партнерство. Теперь — после приобретения 51%-ой доли в Callibri в ноябре 2023 года — мы реализуем совместную стратегию развития. Интеграция мультитрекинга Callibri в Виртуальную АТС билайн бизнес — большой шаг в этом направлении. Уверен, объединение экспертиз откроет новые возможности для роста эффективности бизнеса клиентов обеих компаний", — комментирует Ахлебининский.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pWvKJxVghw

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, билайн, технологии, россия