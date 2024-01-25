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МИД Сербии ответил на обвинения Украины в адрес актера Биковича - РИА Новости, 25.01.2024
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Шоубиз
 
21:39 25.01.2024 (обновлено: 21:40 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/bikovich-1923524124.html
МИД Сербии ответил на обвинения Украины в адрес актера Биковича
МИД Сербии ответил на обвинения Украины в адрес актера Биковича - РИА Новости, 25.01.2024
МИД Сербии ответил на обвинения Украины в адрес актера Биковича
МИД Сербии ответил на заявление внешнеполитического ведомства в Киеве, в котором актер Милош Бикович обвиняется в поддержке геноцида и нарушении международного... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T21:39
2024-01-25T21:40
в мире
сербия
киев
милош бикович
ивица дачич
ана брнабич
украина
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БЕЛГРАД, 25 янв — РИА Новости. МИД Сербии ответил на заявление внешнеполитического ведомства в Киеве, в котором актер Милош Бикович обвиняется в поддержке геноцида и нарушении международного права. "В связи с заявлением МИД Украины в соцсети Х от 24 января 2024 года... где украинская сторона утверждает, что речь идет о "лице, которое поддерживает геноцид и нарушает международное право", министерство иностранных дел (Сербии - ред.) указывает на полную необоснованность данного утверждения", — говорится в сообщении сербского ведомства. Отмечается, что конституция Сербии гарантирует свободу научного и художественного творчества, а традиции культурной деятельности в стране имеют долгую историю. "Подчеркиваем, что утверждения украинской стороны необоснованны, так как Милош Бикович, прежде всего, один из самых популярных и талантливых сербских актеров своего поколения, который, хотя и молод, уже оставил след в сербской и международной кинематографии. Хотим напомнить, что министр иностранных дел Ивица Дачич на День сербской дипломатии в 2019 году вручил Биковичу грамоту за исключительный личный вклад в продвижение Сербии и ее богатого культурного наследия в мире", - указал МИД Сербии. Президент Сербии Александр Вучич заявил в январе, что на полях ВЭФ в Давосе провел очень долгий и полезный разговор с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, отметив "приличный уровень понимания, даже к вещам, в которых мы не совсем согласны". Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил в конце августа прошлого года, что сербский премьер Ана Брнабич участвовала в работе саммита "Крымская платформа", но не подписала декларацию, которая неприемлема для Белграда. Брнабич выступила посредством видеообращения - выразила поддержку евроинтеграции Киева и готовность участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Власти Сербии официально поддерживают территориальную целостность Украины, ранее неоднократно оказывали Киеву гуманитарную помощь, но отказываются вводить санкции против России.
https://ria.ru/20231226/zakharova-1918140483.html
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в мире, сербия, киев, милош бикович, ивица дачич, ана брнабич, украина
В мире, Сербия, Киев, Милош Бикович, Ивица Дачич, Ана Брнабич, Украина, Шоубиз
МИД Сербии ответил на обвинения Украины в адрес актера Биковича

МИД Сербии назвал обвинения Биковича в поддержке геноцида необоснованными

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАктер Милош Бикович
Актер Милош Бикович - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Актер Милош Бикович. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 25 янв — РИА Новости. МИД Сербии ответил на заявление внешнеполитического ведомства в Киеве, в котором актер Милош Бикович обвиняется в поддержке геноцида и нарушении международного права.
"В связи с заявлением МИД Украины в соцсети Х от 24 января 2024 года... где украинская сторона утверждает, что речь идет о "лице, которое поддерживает геноцид и нарушает международное право", министерство иностранных дел (Сербии - ред.) указывает на полную необоснованность данного утверждения", — говорится в сообщении сербского ведомства.
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Отмечается, что конституция Сербии гарантирует свободу научного и художественного творчества, а традиции культурной деятельности в стране имеют долгую историю.
"Подчеркиваем, что утверждения украинской стороны необоснованны, так как Милош Бикович, прежде всего, один из самых популярных и талантливых сербских актеров своего поколения, который, хотя и молод, уже оставил след в сербской и международной кинематографии. Хотим напомнить, что министр иностранных дел Ивица Дачич на День сербской дипломатии в 2019 году вручил Биковичу грамоту за исключительный личный вклад в продвижение Сербии и ее богатого культурного наследия в мире", - указал МИД Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в январе, что на полях ВЭФ в Давосе провел очень долгий и полезный разговор с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, отметив "приличный уровень понимания, даже к вещам, в которых мы не совсем согласны".
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил в конце августа прошлого года, что сербский премьер Ана Брнабич участвовала в работе саммита "Крымская платформа", но не подписала декларацию, которая неприемлема для Белграда. Брнабич выступила посредством видеообращения - выразила поддержку евроинтеграции Киева и готовность участвовать в послевоенном восстановлении Украины.
Власти Сербии официально поддерживают территориальную целостность Украины, ранее неоднократно оказывали Киеву гуманитарную помощь, но отказываются вводить санкции против России.
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