https://ria.ru/20240125/bikovich-1923524124.html

МИД Сербии ответил на обвинения Украины в адрес актера Биковича

МИД Сербии ответил на обвинения Украины в адрес актера Биковича - РИА Новости, 25.01.2024

МИД Сербии ответил на обвинения Украины в адрес актера Биковича

МИД Сербии ответил на заявление внешнеполитического ведомства в Киеве, в котором актер Милош Бикович обвиняется в поддержке геноцида и нарушении международного... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T21:39

2024-01-25T21:39

2024-01-25T21:40

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БЕЛГРАД, 25 янв — РИА Новости. МИД Сербии ответил на заявление внешнеполитического ведомства в Киеве, в котором актер Милош Бикович обвиняется в поддержке геноцида и нарушении международного права. "В связи с заявлением МИД Украины в соцсети Х от 24 января 2024 года... где украинская сторона утверждает, что речь идет о "лице, которое поддерживает геноцид и нарушает международное право", министерство иностранных дел (Сербии - ред.) указывает на полную необоснованность данного утверждения", — говорится в сообщении сербского ведомства. Отмечается, что конституция Сербии гарантирует свободу научного и художественного творчества, а традиции культурной деятельности в стране имеют долгую историю. "Подчеркиваем, что утверждения украинской стороны необоснованны, так как Милош Бикович, прежде всего, один из самых популярных и талантливых сербских актеров своего поколения, который, хотя и молод, уже оставил след в сербской и международной кинематографии. Хотим напомнить, что министр иностранных дел Ивица Дачич на День сербской дипломатии в 2019 году вручил Биковичу грамоту за исключительный личный вклад в продвижение Сербии и ее богатого культурного наследия в мире", - указал МИД Сербии. Президент Сербии Александр Вучич заявил в январе, что на полях ВЭФ в Давосе провел очень долгий и полезный разговор с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, отметив "приличный уровень понимания, даже к вещам, в которых мы не совсем согласны". Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил в конце августа прошлого года, что сербский премьер Ана Брнабич участвовала в работе саммита "Крымская платформа", но не подписала декларацию, которая неприемлема для Белграда. Брнабич выступила посредством видеообращения - выразила поддержку евроинтеграции Киева и готовность участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Власти Сербии официально поддерживают территориальную целостность Украины, ранее неоднократно оказывали Киеву гуманитарную помощь, но отказываются вводить санкции против России.

https://ria.ru/20231226/zakharova-1918140483.html

https://ria.ru/20231229/god-1918907752.html

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в мире, сербия, киев, милош бикович, ивица дачич, ана брнабич, украина