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Источник: музыкантов группы "Би-2" задержали после концерта на Пхукете
Источник: музыкантов группы "Би-2" задержали после концерта на Пхукете - РИА Новости, 25.01.2024
Источник: музыкантов группы "Би-2" задержали после концерта на Пхукете
Участников российской рок-группы "Би-2" задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения, сообщил РИА Новости источник в управлении полиции провинции РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:47
2024-01-25T11:47
2024-01-25T13:41
шоубиз
пхукет (остров)
таиланд
би-2
происшествия
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БАНГКОК, 25 янв — РИА Новости. Участников российской рок-группы "Би-2" задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения, сообщил РИА Новости источник в управлении полиции провинции Пхукет."Задержание было проведено туристической полицией во время рейда по проверке документов после концерта, состоявшегося в среду. У музыкантов не было обязательных для концертных выступлений в Таиланде официальных разрешений на работу", — сообщил собеседник агентства.Семь членов коллектива провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции, затем их освободили до суда, который состоится в пятницу.Музыкантам грозит депортация из Таиланда и внесение в черный список, что закроет въезд в страну как минимум на несколько лет, уточнил собеседник агентства.Концертный директор группы Сергей Елизаров в разговоре с РИА Новости отказался комментировать ситуацию.
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пхукет (остров)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пхукет (остров), таиланд, би-2, происшествия
Шоубиз, Пхукет (остров), Таиланд, Би-2, Происшествия
Источник: музыкантов группы "Би-2" задержали после концерта на Пхукете
Музыканты "Би-2" провели в Таиланде ночь в камере за нелегальный концерт
БАНГКОК, 25 янв — РИА Новости. Участников российской рок-группы "Би-2" задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения, сообщил РИА Новости источник в управлении полиции провинции Пхукет.
«
"Задержание было проведено туристической полицией во время рейда по проверке документов после концерта, состоявшегося в среду. У музыкантов не было обязательных для концертных выступлений в Таиланде
официальных разрешений на работу", — сообщил собеседник агентства.
Семь членов коллектива провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции, затем их освободили до суда, который состоится в пятницу.
Музыкантам грозит депортация из Таиланда и внесение в черный список, что закроет въезд в страну как минимум на несколько лет, уточнил собеседник агентства.
Концертный директор группы Сергей Елизаров в разговоре с РИА Новости отказался комментировать ситуацию.
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