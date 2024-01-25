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Источник: музыкантов группы "Би-2" задержали после концерта на Пхукете - РИА Новости, 25.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:47 25.01.2024 (обновлено: 13:41 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/bi-2-1923381778.html
Источник: музыкантов группы "Би-2" задержали после концерта на Пхукете
Источник: музыкантов группы "Би-2" задержали после концерта на Пхукете - РИА Новости, 25.01.2024
Источник: музыкантов группы "Би-2" задержали после концерта на Пхукете
Участников российской рок-группы "Би-2" задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения, сообщил РИА Новости источник в управлении полиции провинции РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:47
2024-01-25T13:41
шоубиз
пхукет (остров)
таиланд
би-2
происшествия
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БАНГКОК, 25 янв — РИА Новости. Участников российской рок-группы "Би-2" задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения, сообщил РИА Новости источник в управлении полиции провинции Пхукет."Задержание было проведено туристической полицией во время рейда по проверке документов после концерта, состоявшегося в среду. У музыкантов не было обязательных для концертных выступлений в Таиланде официальных разрешений на работу", — сообщил собеседник агентства.Семь членов коллектива провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции, затем их освободили до суда, который состоится в пятницу.Музыкантам грозит депортация из Таиланда и внесение в черный список, что закроет въезд в страну как минимум на несколько лет, уточнил собеседник агентства.Концертный директор группы Сергей Елизаров в разговоре с РИА Новости отказался комментировать ситуацию.
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пхукет (остров)
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пхукет (остров), таиланд, би-2, происшествия
Шоубиз, Пхукет (остров), Таиланд, Би-2, Происшествия
Источник: музыкантов группы "Би-2" задержали после концерта на Пхукете

Музыканты "Би-2" провели в Таиланде ночь в камере за нелегальный концерт

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГруппа "Би-2"
Группа Би-2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Группа "Би-2". Архивное фото
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БАНГКОК, 25 янв — РИА Новости. Участников российской рок-группы "Би-2" задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения, сообщил РИА Новости источник в управлении полиции провинции Пхукет.
«
"Задержание было проведено туристической полицией во время рейда по проверке документов после концерта, состоявшегося в среду. У музыкантов не было обязательных для концертных выступлений в Таиланде официальных разрешений на работу", — сообщил собеседник агентства.
Семь членов коллектива провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции, затем их освободили до суда, который состоится в пятницу.
Музыкантам грозит депортация из Таиланда и внесение в черный список, что закроет въезд в страну как минимум на несколько лет, уточнил собеседник агентства.
Концертный директор группы Сергей Елизаров в разговоре с РИА Новости отказался комментировать ситуацию.
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ШоубизПхукет (остров)ТаиландБи-2Происшествия
 
 
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