https://ria.ru/20240125/bi-2-1923381778.html

Источник: музыкантов группы "Би-2" задержали после концерта на Пхукете

Источник: музыкантов группы "Би-2" задержали после концерта на Пхукете - РИА Новости, 25.01.2024

Источник: музыкантов группы "Би-2" задержали после концерта на Пхукете

Участников российской рок-группы "Би-2" задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения, сообщил РИА Новости источник в управлении полиции провинции РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T11:47

2024-01-25T11:47

2024-01-25T13:41

шоубиз

пхукет (остров)

таиланд

би-2

происшествия

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БАНГКОК, 25 янв — РИА Новости. Участников российской рок-группы "Би-2" задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения, сообщил РИА Новости источник в управлении полиции провинции Пхукет."Задержание было проведено туристической полицией во время рейда по проверке документов после концерта, состоявшегося в среду. У музыкантов не было обязательных для концертных выступлений в Таиланде официальных разрешений на работу", — сообщил собеседник агентства.Семь членов коллектива провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции, затем их освободили до суда, который состоится в пятницу.Музыкантам грозит депортация из Таиланда и внесение в черный список, что закроет въезд в страну как минимум на несколько лет, уточнил собеседник агентства.Концертный директор группы Сергей Елизаров в разговоре с РИА Новости отказался комментировать ситуацию.

https://ria.ru/20230526/inoagent-1874465146.html

пхукет (остров)

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

пхукет (остров), таиланд, би-2, происшествия