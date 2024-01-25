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В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:02 25.01.2024 (обновлено: 10:17 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/belgorod-1923355826.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.01.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:02
2024-01-25T10:17
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщила мэрия города в Telegram-канале."Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в публикации.Белгородская область граничит с Украиной, ВСУ регулярно обстреливают регион. Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о ракетной опасности. Публикация появилась в 11:13, а в 11:15 ВСУ двумя зенитными ракетами, запущенными из Харьковской области, сбили российский военно-транспортный самолет, перевозивший 65 украинских пленных для обмена. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто не выжил.В Минобороны подчеркнули, что Киев знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в среду на границе Белгородской и Сумской областей.В связи с авиакатастрофой Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН, но председательствующая Франция выразила согласие организовать встречу только через двое суток.В Белгородской области действует повышенный уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых структур, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
белгород
белгородский район
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96
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происшествия, белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район
В Белгороде объявили ракетную опасность

Мэрия Белгорода объявила ракетную опасность и призвала жителей оставаться дома

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщила мэрия города в Telegram-канале.
«
"Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в публикации.
Белгородская область граничит с Украиной, ВСУ регулярно обстреливают регион. Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о ракетной опасности. Публикация появилась в 11:13, а в 11:15 ВСУ двумя зенитными ракетами, запущенными из Харьковской области, сбили российский военно-транспортный самолет, перевозивший 65 украинских пленных для обмена. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто не выжил.
В Минобороны подчеркнули, что Киев знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в среду на границе Белгородской и Сумской областей.
В связи с авиакатастрофой Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН, но председательствующая Франция выразила согласие организовать встречу только через двое суток.
В Белгородской области действует повышенный уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых структур, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский район
 
 
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