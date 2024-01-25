В Белгороде объявили ракетную опасность
Мэрия Белгорода объявила ракетную опасность и призвала жителей оставаться дома
Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщила мэрия города в Telegram-канале.
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"Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в публикации.
Белгородская область граничит с Украиной, ВСУ регулярно обстреливают регион. Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о ракетной опасности. Публикация появилась в 11:13, а в 11:15 ВСУ двумя зенитными ракетами, запущенными из Харьковской области, сбили российский военно-транспортный самолет, перевозивший 65 украинских пленных для обмена. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто не выжил.
В Минобороны подчеркнули, что Киев знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в среду на границе Белгородской и Сумской областей.
В связи с авиакатастрофой Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН, но председательствующая Франция выразила согласие организовать встречу только через двое суток.
В Белгородской области действует повышенный уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых структур, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.