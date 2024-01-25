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В России проведут полномасштабный учет снежного барса - РИА Новости, 25.01.2024
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Хорошие новости
 
10:16 25.01.2024 (обновлено: 11:39 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/bars-1923358640.html
В России проведут полномасштабный учет снежного барса
В России проведут полномасштабный учет снежного барса - РИА Новости, 25.01.2024
В России проведут полномасштабный учет снежного барса
Старт полномасштабного учета снежного барса дан в России, впервые в нем примут участие четыре региона страны, сообщает в Telegram-канале Сайлюгемский нацпарк... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:16
2024-01-25T11:39
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БАРНАУЛ, 25 янв — РИА Новости. Старт полномасштабного учета снежного барса дан в России, впервые в нем примут участие четыре региона страны, сообщает в Telegram-канале Сайлюгемский нацпарк Республики Алтай, который будет координировать исследование. &quot;Полномасштабный учет снежного барса в России впервые пройдет во всех четырех регионах обитания вида в нашей стране. В феврале-апреле маршрутные учеты охватят Республики Алтай, Тыва, Бурятия и впервые — юг Красноярского края. В этом году координировать учет ирбиса в России будет Сайлюгемский нацпарк. &lt;…&gt; Старт учета был дан 25-го января&quot;, — говорится в сообщении.Отмечается, что ранее Красноярский край не участвовал в учетах, однако сейчас восстановлена группировка ирбиса. В Саяно-Шушенском заповеднике проживают примерно 11 особей. Попутно участники учета оценят численность сибирского горного козла — главной добычи ирбиса в России. "Полномасштабный учет численности и состояния снежного барса проходит в России с 2015 года. &lt;…&gt; Для учета численности и состояния ирбиса специалисты применяют мониторинг с помощью фото и видеоловушек, тропление зверей по следам, молекулярно-генетический анализ биологических образцов (шерсти, экскрементов). &lt;...&gt; Численность ирбиса в России в среднем определяют в 70-90 особей. В 2015 году было подтверждено присутствие 53-56 особей", — говорится в сообщении.
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россия, республика алтай, красноярский край
Хорошие новости, Россия, Республика Алтай, Красноярский край
В России проведут полномасштабный учет снежного барса

В четырех регионах России впервые проведут учет снежного барса

© Фото : Национальный парк "Сайлюгемский"Снежный барс
Снежный барс - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : Национальный парк "Сайлюгемский"
Снежный барс. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 25 янв — РИА Новости. Старт полномасштабного учета снежного барса дан в России, впервые в нем примут участие четыре региона страны, сообщает в Telegram-канале Сайлюгемский нацпарк Республики Алтай, который будет координировать исследование.
«

"Полномасштабный учет снежного барса в России впервые пройдет во всех четырех регионах обитания вида в нашей стране. В феврале-апреле маршрутные учеты охватят Республики Алтай, Тыва, Бурятия и впервые — юг Красноярского края. В этом году координировать учет ирбиса в России будет Сайлюгемский нацпарк. <…> Старт учета был дан 25-го января", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Красноярский край не участвовал в учетах, однако сейчас восстановлена группировка ирбиса. В Саяно-Шушенском заповеднике проживают примерно 11 особей. Попутно участники учета оценят численность сибирского горного козла — главной добычи ирбиса в России.
"Полномасштабный учет численности и состояния снежного барса проходит в России с 2015 года. <…> Для учета численности и состояния ирбиса специалисты применяют мониторинг с помощью фото и видеоловушек, тропление зверей по следам, молекулярно-генетический анализ биологических образцов (шерсти, экскрементов). <...> Численность ирбиса в России в среднем определяют в 70-90 особей. В 2015 году было подтверждено присутствие 53-56 особей", — говорится в сообщении.
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Хорошие новостиРоссияРеспублика АлтайКрасноярский край
 
 
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