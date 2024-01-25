https://ria.ru/20240125/azerbaydzhan-1923439976.html

СМИ: Азербайджан рассматривает процедуру выхода из Совета Европы

СМИ: Азербайджан рассматривает процедуру выхода из Совета Европы - РИА Новости, 25.01.2024

СМИ: Азербайджан рассматривает процедуру выхода из Совета Европы

Баку рассматривает процедуру выхода Азербайджана из Совета Европы, сообщает агентство АПА со ссылкой на источники в правительстве республики. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:22

2024-01-25T15:22

2024-01-25T15:35

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БАКУ, 25 янв – РИА Новости. Баку рассматривает процедуру выхода Азербайджана из Совета Европы, сообщает агентство АПА со ссылкой на источники в правительстве республики."Хотя на вчерашнем заседании ПАСЕ было отмечено, что ограничение полномочий азербайджанской делегации не означает прекращение участия Азербайджана в других структурах Совета Европы, Баку придерживается иной позиции. Согласно полученной информации, Азербайджан не намерен мириться с этим несправедливым и предвзятым отношением и в настоящее время рассматривает процедуру выхода не только из ПАСЕ, но и из Совета Европы в целом. Также Азербайджан может отказаться признавать юрисдикцию Европейского суда по правам человека", - говорится в сообщении.Накануне депутаты ПАСЕ отказались ратифицировать полномочия делегации Азербайджана из-за несоблюдения страной обязательств перед Советом Европы. После этого решения, согласно процедурным правилам, Баку не сможет участвовать в работе ПАСЕ как минимум год, до следующей зимней сессии. В то же время в поправке, принятой к резолюции, оговорено, что делегация Азербайджана "сможет возобновить свою работу, когда будут соблюдены условия, предусмотренные регламентом". Речь идет прежде всего об обязательствах государств-членов допускать к работе мониторинговые миссии и миссии наблюдателей ПАСЕ. Делегация Азербайджана не стала дожидаться итогов голосования по этой резолюции и за несколько часов до начала дебатов официально сообщила, что сама прекращает сотрудничество с ПАСЕ.

https://ria.ru/20231110/se-1908758214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

азербайджан, совет европы, в мире, парламентская ассамблея совета европы