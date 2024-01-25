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Ивановская прокуратура начала проверку видео с толкавшими автобус женщинами
Ивановская прокуратура начала проверку видео с толкавшими автобус женщинами - РИА Новости, 25.01.2024
Ивановская прокуратура начала проверку видео с толкавшими автобус женщинами
Прокуратура Ивановской области сообщила в Telegram-канале о проверке содержания дорог и общественных пространств после видеоролика с женщинами, толкавшими... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:09
2024-01-25T16:09
2024-01-25T16:10
происшествия
тейково
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 25 янв - РИА Новости. Прокуратура Ивановской области сообщила в Telegram-канале о проверке содержания дорог и общественных пространств после видеоролика с женщинами, толкавшими застрявший в снегу автобус в городе Тейково. Видеоролик появился в группе "Подслушано в Тейкове" социальной сети "ВКонтакте" в четверг. На кадрах видно, как несколько человек, в основном женщины, толкают автобус на заснеженной дороге. "Тейковская межрайонная прокуратура по поручению прокурора области начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и о пассажирских перевозках", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале. Уточняется, что в ролике показано, как пассажиры толкают застрявший автобус на Привокзальной площади в Тейково. Прокуратура, в частности, даст оценку "соблюдения законодательства при содержании дорог и общественных пространств в городском округе".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тейково, ивановская область
Происшествия, Тейково, Ивановская область
Ивановская прокуратура начала проверку видео с толкавшими автобус женщинами
Прокуратура начала проверку из-за видео с толкавшими автобус в Тейково женщинами
РЯЗАНЬ, 25 янв - РИА Новости.
Прокуратура Ивановской области сообщила в Telegram-канале
о проверке содержания дорог и общественных пространств после видеоролика с женщинами, толкавшими застрявший в снегу автобус в городе Тейково.
Видеоролик
появился в группе "Подслушано в Тейкове" социальной сети "ВКонтакте" в четверг. На кадрах видно, как несколько человек, в основном женщины, толкают автобус на заснеженной дороге.
"Тейковская межрайонная прокуратура по поручению прокурора области начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и о пассажирских перевозках", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в ролике показано, как пассажиры толкают застрявший автобус на Привокзальной площади в Тейково.
Прокуратура, в частности, даст оценку "соблюдения законодательства при содержании дорог и общественных пространств в городском округе".