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Ивановская прокуратура начала проверку видео с толкавшими автобус женщинами

Ивановская прокуратура начала проверку видео с толкавшими автобус женщинами - РИА Новости, 25.01.2024

Ивановская прокуратура начала проверку видео с толкавшими автобус женщинами

Прокуратура Ивановской области сообщила в Telegram-канале о проверке содержания дорог и общественных пространств после видеоролика с женщинами, толкавшими... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T16:09

2024-01-25T16:09

2024-01-25T16:10

происшествия

тейково

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 25 янв - РИА Новости. Прокуратура Ивановской области сообщила в Telegram-канале о проверке содержания дорог и общественных пространств после видеоролика с женщинами, толкавшими застрявший в снегу автобус в городе Тейково. Видеоролик появился в группе "Подслушано в Тейкове" социальной сети "ВКонтакте" в четверг. На кадрах видно, как несколько человек, в основном женщины, толкают автобус на заснеженной дороге. "Тейковская межрайонная прокуратура по поручению прокурора области начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и о пассажирских перевозках", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале. Уточняется, что в ролике показано, как пассажиры толкают застрявший автобус на Привокзальной площади в Тейково. Прокуратура, в частности, даст оценку "соблюдения законодательства при содержании дорог и общественных пространств в городском округе".

тейково

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тейково, ивановская область