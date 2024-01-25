https://ria.ru/20240125/avito-1923354904.html

Пользователи "Авито" впервые смогут покупать товары на площадке в кредит

Пользователи "Авито" впервые смогут покупать товары на площадке в кредит - РИА Новости, 25.01.2024

Пользователи "Авито" впервые смогут покупать товары на площадке в кредит

Пользователи "Авито" теперь могут покупать товары по ряду категорий у частных продавцов на площадке в кредит на сумму от 1,5 тысячи до 50 тысяч рублей,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T09:58

2024-01-25T09:58

2024-01-25T09:58

экономика

россия

авито

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пользователи "Авито" теперь могут покупать товары по ряду категорий у частных продавцов на площадке в кредит на сумму от 1,5 тысячи до 50 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в компании. "С 25 января пользователи "Авито" впервые смогут выбирать не только стандартную опцию оплаты или оплату при получении товара, но и совершать покупки в кредит. Опция действует на покупку товаров стоимостью до 50 тысяч рублей у частных продавцов… минимальная сумма для покупки в кредит - 1 500 рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что партнером маркетплейса выступает "Хоум Банк". Первичного взноса по кредиту не требуется, первый платеж состоится через месяц после получения товара, а срок погашения кредита - четыре месяца с даты получения. При этом переплата за товар составит 10%. Погасить кредит клиент может в приложении маркетплейса банковской картой. Там же покупатель сможет проверять график платежей. Кроме того, покупателю будут приходить уведомления и SMS о сроках и суммах оплаты, чтобы важные детали не были забыты. При погашении займа лимит возобновится и его снова можно будет тратить. В компании добавили, что заем начинает действовать только после того, как пользователь проверит товар в пункте выдачи и решит его забрать. При этом если покупатель на месте откажется от покупки, то кредит будет аннулирован. По словам компании, функция доступна всем пользователям платформы старше 21 года с гражданством РФ, а среди доступных категорий товаров: электроника, личные вещи, товары для дома и дачи, запчасти, хобби и отдых.

https://ria.ru/20231129/avito-1912678030.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, авито