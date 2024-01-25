https://ria.ru/20240125/aviakatastrofa-1923478679.html
Россияне, выжившие в авиакатастрофе в Афганистане, вылетели в Москву
Россияне, выжившие в авиакатастрофе в Афганистане, вылетели в Москву - РИА Новости, 25.01.2024
Россияне, выжившие в авиакатастрофе в Афганистане, вылетели в Москву
Четверо россиян, выживших в авиакатастрофе в Афганистане, вылетели в Москву из Кабула, заявил РИА Новости посол России в стране Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:28
2024-01-25T17:28
2024-01-25T17:59
в мире
афганистан
москва
кабул (город)
крушение самолета falcon в афганистане
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Четверо россиян, выживших в авиакатастрофе в Афганистане, вылетели в Москву из Кабула, заявил РИА Новости посол России в стране Дмитрий Жирнов.Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан, когда выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. На борту было шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, сообщил ранее посол. Четыре члена экипажа выжили и получили медицинскую помощь в Кабуле."Два пилота и два медика, которые выжили в авиакатастрофе на севере Афганистана, летят из Кабула домой", - сообщил дипломат.Жирнов добавил, что лично проводил россиян в салон самолета и "пожал им там руки", а соотечественники, в свою очередь, выразили слова благодарности сотрудникам российского посольства.Он поблагодарил выживших при крушении самолета россиян за высокую оценку работы диппредставительства, добавив, что дипломаты "выполняли свой долг".
https://ria.ru/20240124/aviakatastrofa-1923035658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, москва, кабул (город), крушение самолета falcon в афганистане
В мире, Афганистан, Москва, Кабул (город), Крушение самолета Falcon в Афганистане
Россияне, выжившие в авиакатастрофе в Афганистане, вылетели в Москву
Посол Жирнов: четверо выживших в авиакатастрофе в Афганистане вылетели в Москву