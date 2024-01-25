https://ria.ru/20240125/aviakatastrofa-1923478679.html

Россияне, выжившие в авиакатастрофе в Афганистане, вылетели в Москву

Россияне, выжившие в авиакатастрофе в Афганистане, вылетели в Москву - РИА Новости, 25.01.2024

Россияне, выжившие в авиакатастрофе в Афганистане, вылетели в Москву

Четверо россиян, выживших в авиакатастрофе в Афганистане, вылетели в Москву из Кабула, заявил РИА Новости посол России в стране Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:28

2024-01-25T17:28

2024-01-25T17:59

в мире

афганистан

москва

кабул (город)

крушение самолета falcon в афганистане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922707042_0:333:1772:1329_1920x0_80_0_0_4e123894a78a2b2e76a55343abbc0785.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Четверо россиян, выживших в авиакатастрофе в Афганистане, вылетели в Москву из Кабула, заявил РИА Новости посол России в стране Дмитрий Жирнов.Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан, когда выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. На борту было шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, сообщил ранее посол. Четыре члена экипажа выжили и получили медицинскую помощь в Кабуле."Два пилота и два медика, которые выжили в авиакатастрофе на севере Афганистана, летят из Кабула домой", - сообщил дипломат.Жирнов добавил, что лично проводил россиян в салон самолета и "пожал им там руки", а соотечественники, в свою очередь, выразили слова благодарности сотрудникам российского посольства.Он поблагодарил выживших при крушении самолета россиян за высокую оценку работы диппредставительства, добавив, что дипломаты "выполняли свой долг".

https://ria.ru/20240124/aviakatastrofa-1923035658.html

афганистан

москва

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, афганистан, москва, кабул (город), крушение самолета falcon в афганистане