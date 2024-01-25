https://ria.ru/20240125/aviakatastrofa-1923405486.html

Погибших при крушении самолета в Афганистане похоронят в Волгодонске

Погибших при крушении самолета в Афганистане похоронят в Волгодонске - РИА Новости, 25.01.2024

Погибших при крушении самолета в Афганистане похоронят в Волгодонске

Дети Анны и Анатолия Евсюковых, погибших при крушении самолета в Афганистане, планируют похоронить родителей на родине, в Волгодонске Ростовской области,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T13:25

2024-01-25T13:25

2024-01-25T13:25

афганистан

волгодонск

крушение самолета falcon в афганистане

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россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Дети Анны и Анатолия Евсюковых, погибших при крушении самолета в Афганистане, планируют похоронить родителей на родине, в Волгодонске Ростовской области, сообщил РИА Новости депутат городской думы Алексей Брежнев. "Дети хотят похоронить их в Волгодонске, они там жили. Место еще пока выбирают", - сказал он. Собеседник добавил, что дата похорон не назначена, поскольку тела погибших пока не перевезли из Афганистана. Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан, когда выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. На борту было шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, сообщил РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. Четверо членов экипажа выжили и получили медицинскую помощь в Кабуле.

https://ria.ru/20240124/aviakatastrofa-1923035658.html

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волгодонск

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Кирилл Волков

афганистан, волгодонск, крушение самолета falcon в афганистане, в мире, россия