https://ria.ru/20240125/aviakatastrofa-1923405486.html
Погибших при крушении самолета в Афганистане похоронят в Волгодонске
Погибших при крушении самолета в Афганистане похоронят в Волгодонске - РИА Новости, 25.01.2024
Погибших при крушении самолета в Афганистане похоронят в Волгодонске
Дети Анны и Анатолия Евсюковых, погибших при крушении самолета в Афганистане, планируют похоронить родителей на родине, в Волгодонске Ростовской области,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T13:25
2024-01-25T13:25
2024-01-25T13:25
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волгодонск
крушение самолета falcon в афганистане
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Дети Анны и Анатолия Евсюковых, погибших при крушении самолета в Афганистане, планируют похоронить родителей на родине, в Волгодонске Ростовской области, сообщил РИА Новости депутат городской думы Алексей Брежнев. "Дети хотят похоронить их в Волгодонске, они там жили. Место еще пока выбирают", - сказал он. Собеседник добавил, что дата похорон не назначена, поскольку тела погибших пока не перевезли из Афганистана. Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан, когда выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. На борту было шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, сообщил РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. Четверо членов экипажа выжили и получили медицинскую помощь в Кабуле.
https://ria.ru/20240124/aviakatastrofa-1923035658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, волгодонск, крушение самолета falcon в афганистане, в мире, россия
Афганистан, Волгодонск, Крушение самолета Falcon в Афганистане, В мире, Россия
Погибших при крушении самолета в Афганистане похоронят в Волгодонске
Супругов, погибших при крушении Falcon в Афганистане, похоронят в Волгодонске