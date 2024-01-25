https://ria.ru/20240125/avariya-1923447162.html

В Кемерово иномарка въехала в остановку, есть пострадавшие

В Кемерово иномарка въехала в остановку, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.01.2024

В Кемерово иномарка въехала в остановку, есть пострадавшие

Иномарка въехала в остановку в Кемерово, травмированы трое, в их числе двухлетний ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:51

2024-01-25T15:51

2024-01-25T15:54

происшествия

кемерово

россия

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КЕМЕРОВО, 25 янв — РИА Новости. Иномарка въехала в остановку в Кемерово, травмированы трое, в их числе двухлетний ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Сообщение о ДТП, произошедшем на проспекте Ленина, поступило в дежурную часть УМВД России по Кемерово около 16.20 (12.20 мск). "Водитель автомобиля "Ниссан Альмера" въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди. На место незамедлительно были направлены сотрудники госавтоинспекции. Полицейские выяснили, что за рулем иномарки находился 20-летний студент одного из кузбасских вузов. Предварительно установлено, что он не справился с управлением и съехал с дороги в остановочный павильон, совершив наезд на пешеходов. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили две женщины в возрасте 42 и 60 лет, а также 2-летний ребенок. В настоящее время все они госпитализированы", – сообщает ведомство. В отношении водителя иномарки автоинспекторы составили протоколы по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена" в связи с незаконной установкой на автомобиль газового оборудования, ст. 12.33 КоАП РФ "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений", ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания". Мужчина доставлен в отдел полиции. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка.

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происшествия, кемерово, россия