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При обстреле хутора в Белгородской области погибла мирная жительница - РИА Новости, 25.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:04 25.01.2024 (обновлено: 21:31 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/ataka-1923519650.html
При обстреле хутора в Белгородской области погибла мирная жительница
При обстреле хутора в Белгородской области погибла мирная жительница - РИА Новости, 25.01.2024
При обстреле хутора в Белгородской области погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла после сброса взрывного устройства с квадрокоптера ВСУ в хуторе Лозовая Рудка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T21:04
2024-01-25T21:31
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
белгородская область
ил-76
вячеслав гладков
крушение ил-76 в белгородской области
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БЕЛГОРОД, 25 янв — РИА Новости. Мирная жительница погибла после сброса взрывного устройства с квадрокоптера ВСУ в хуторе Лозовая Рудка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Трагедия в Борисовском районе. Хутор Лозовая Рудка подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. С него было сброшено взрывное устройство. К большому горю, в результате взрыва погибла мирная жительница", — написал он.По словам главы региона, оператор украинского БПЛА целенаправленно пытался убить женщину. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.Позднее Минобороны заявило, что дежурные средства ПВО около 20:30 мск пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку на российскую территорию с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Оба выпущенных армией противника снаряда успешно поражены.Белгородская область граничит с Украиной, ВСУ регулярно обстреливают регион и пытаются устраивать диверсии. Так, накануне они атаковали зенитными ракетами российский самолет Ил-76. Борт перевозил 65 украинских пленных для обмена. Там также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто не выжил.В области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых структур, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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происшествия, вооруженные силы украины, белгородская область, ил-76, вячеслав гладков, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Ил-76, Вячеслав Гладков, Крушение Ил-76 в Белгородской области
При обстреле хутора в Белгородской области погибла мирная жительница

Гладков: мирная жительница погибла при обстреле ВСУ хутора Лозовая Рудка

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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БЕЛГОРОД, 25 янв — РИА Новости. Мирная жительница погибла после сброса взрывного устройства с квадрокоптера ВСУ в хуторе Лозовая Рудка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Трагедия в Борисовском районе. Хутор Лозовая Рудка подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. С него было сброшено взрывное устройство. К большому горю, в результате взрыва погибла мирная жительница", — написал он.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
По словам главы региона, оператор украинского БПЛА целенаправленно пытался убить женщину.
Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Позднее Минобороны заявило, что дежурные средства ПВО около 20:30 мск пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку на российскую территорию с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Оба выпущенных армией противника снаряда успешно поражены.
Белгородская область граничит с Украиной, ВСУ регулярно обстреливают регион и пытаются устраивать диверсии. Так, накануне они атаковали зенитными ракетами российский самолет Ил-76. Борт перевозил 65 украинских пленных для обмена. Там также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто не выжил.
В области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых структур, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныБелгородская областьИл-76Вячеслав ГладковКрушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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