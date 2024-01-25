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В Москве арестовали троих мужчин, избивших подростков в торговом центре

В Москве арестовали троих мужчин, избивших подростков в торговом центре - РИА Новости, 25.01.2024

В Москве арестовали троих мужчин, избивших подростков в торговом центре

Суд арестовал троих мужчин, которые избивали подростков на востоке Москвы, четвертый обвиняемый заключен под домашний арест, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T23:45

2024-01-25T23:45

2024-01-25T23:45

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Суд арестовал троих мужчин, которые избивали подростков на востоке Москвы, четвертый обвиняемый заключен под домашний арест, сообщается в Telegram-канале столичного СК. "По ходатайству следствия в отношении троих фигурантов уголовного дела о избиении подростков на востоке Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертому фигуранту -домашний арест", — говорится в сообщении. Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщала, что группа молодых людей избила подростков около одного из торговых центров в Москве, им предъявлено обвинение, они сознались в содеянном. По данным следствия, 19 января молодые люди, находясь в торговом центре на Щелковском шоссе в Москве, избили незнакомых подростков. Двум из них была оказана медицинская помощь. Отмечается, что в рамках расследования проведены очные ставки, изъяты видеозаписи.

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия