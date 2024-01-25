https://ria.ru/20240125/arest-1923514845.html

Суд в Москве арестовал женщину, заказавшую убийство сына

Суд в Москве арестовал женщину, заказавшую убийство сына - РИА Новости, 25.01.2024

Суд в Москве арестовал женщину, заказавшую убийство сына

Суд заключил под стражу женщину, которая вместе со знакомой пыталась заказать в Москве убийство сына за 1 миллион рублей, ее подельница также арестована,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T20:34

2024-01-25T20:34

2024-01-25T20:34

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Суд заключил под стражу женщину, которая вместе со знакомой пыталась заказать в Москве убийство сына за 1 миллион рублей, ее подельница также арестована, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Женщина и ее знакомая, "испытывая личные неприязненные отношения к сыну одной из них, вызванные конфликтами в семье, в том числе связанными с распределением материальных благ", решили организовать его убийство и затем поделить наследство. Для поиска исполнителя убийства женщины обратились к своему знакомому, которого склоняли "подыскать и привлечь за миллион рублей исполнителя убийства", предоставив анкетные данные, адрес проживания и фотографию жертвы. Однако мужчина обратился в правоохранительные органы. Обе женщины были задержаны при попытке передачи денег за якобы совершенное убийство. "С учетом позиции прокуратуры Москвы суд заключил под стражу двух женщин, обвиняемых в приготовлении к убийству по найму сына одной из них (статьи 30, 33 пункты "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ). Женщины вину не признали и возражали против заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240125/arest-1923457996.html

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происшествия, москва, россия