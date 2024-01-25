https://ria.ru/20240125/arest-1923498788.html

В Москве арестовали полицейского, передававшего данные за взятки

В Москве арестовали полицейского, передававшего данные за взятки - РИА Новости, 25.01.2024

В Москве арестовали полицейского, передававшего данные за взятки

Савеловский суд Москвы арестовал старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по Северному административному округу Москвы Валерия Щеглова за получение... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T18:48

2024-01-25T18:48

2024-01-25T18:48

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Савеловский суд Москвы арестовал старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по Северному административному округу Москвы Валерия Щеглова за получение взятки, он передавал информацию об умерших гражданах за деньги, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Щеглову Валерию Николаевичу, состоящему в должности старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве, обвиняемому в получении взятки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства. В суде уточнили, что Щеглов, будучи старшим оперативным дежурным, сообщал служебную информацию о вызовах сотрудников полиции по факту смерти граждан, анкеты, личные данные и данные родственников умерших заинтересованным лицам, от которых получал денежные средства.

https://ria.ru/20231229/vzyatki-1919007163.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия