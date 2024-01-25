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В Москве арестовали полицейского, передававшего данные за взятки - РИА Новости, 25.01.2024
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18:48 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/arest-1923498788.html
В Москве арестовали полицейского, передававшего данные за взятки
В Москве арестовали полицейского, передававшего данные за взятки - РИА Новости, 25.01.2024
В Москве арестовали полицейского, передававшего данные за взятки
Савеловский суд Москвы арестовал старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по Северному административному округу Москвы Валерия Щеглова за получение... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T18:48
2024-01-25T18:48
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Савеловский суд Москвы арестовал старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по Северному административному округу Москвы Валерия Щеглова за получение взятки, он передавал информацию об умерших гражданах за деньги, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Щеглову Валерию Николаевичу, состоящему в должности старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве, обвиняемому в получении взятки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства. В суде уточнили, что Щеглов, будучи старшим оперативным дежурным, сообщал служебную информацию о вызовах сотрудников полиции по факту смерти граждан, анкеты, личные данные и данные родственников умерших заинтересованным лицам, от которых получал денежные средства.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали полицейского, передававшего данные за взятки

В Москве арестовали полицейского, передававшего данные о смертях людей за взятки

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Савеловский суд Москвы арестовал старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по Северному административному округу Москвы Валерия Щеглова за получение взятки, он передавал информацию об умерших гражданах за деньги, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Щеглову Валерию Николаевичу, состоящему в должности старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве, обвиняемому в получении взятки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства.
В суде уточнили, что Щеглов, будучи старшим оперативным дежурным, сообщал служебную информацию о вызовах сотрудников полиции по факту смерти граждан, анкеты, личные данные и данные родственников умерших заинтересованным лицам, от которых получал денежные средства.
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