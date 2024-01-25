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В Москве арестовали двух человек из-за плаката после приговора Стрелкову - РИА Новости, 25.01.2024
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15:20 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/arest-1923439363.html
В Москве арестовали двух человек из-за плаката после приговора Стрелкову
В Москве арестовали двух человек из-за плаката после приговора Стрелкову - РИА Новости, 25.01.2024
В Москве арестовали двух человек из-за плаката после приговора Стрелкову
Двух человек, поднявших плакаты, задержали у здания Мосгорсуда после вынесения приговора бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), передает... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:20
2024-01-25T15:20
происшествия
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Двух человек, поднявших плакаты, задержали у здания Мосгорсуда после вынесения приговора бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), передает корреспондент РИА Новости. Мосгорсуд назначил Стрелкову 4 года колонии общего режима. У здания суда несколько десятков его сторонников ждали итога слушания. Двоих молодых людей полицейские взяли под руки после того, как они у крыльца Мосгорсуда подняли плакаты в поддержку Гиркина, что может трактоваться как нарушение правил проведения митингов и составлять административное правонарушение из-за отсутствия согласования. Также к автозаку отвели еще одного мужчину. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР.
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происшествия, москва, донецкая народная республика, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Москва, Донецкая Народная Республика, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Москве арестовали двух человек из-за плаката после приговора Стрелкову

У Мосгорсуда арестовали двух человек из-за плаката после приговора Стрелкову

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoИгорь Стрелков (Гиркин) во время оглашения приговора в Мосгорсуде
Игорь Стрелков (Гиркин) во время оглашения приговора в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Игорь Стрелков (Гиркин) во время оглашения приговора в Мосгорсуде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Двух человек, поднявших плакаты, задержали у здания Мосгорсуда после вынесения приговора бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), передает корреспондент РИА Новости.
Мосгорсуд назначил Стрелкову 4 года колонии общего режима. У здания суда несколько десятков его сторонников ждали итога слушания.
Двоих молодых людей полицейские взяли под руки после того, как они у крыльца Мосгорсуда подняли плакаты в поддержку Гиркина, что может трактоваться как нарушение правил проведения митингов и составлять административное правонарушение из-за отсутствия согласования. Также к автозаку отвели еще одного мужчину.
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали.
Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР.
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