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В Москве арестовали двух человек из-за плаката после приговора Стрелкову

В Москве арестовали двух человек из-за плаката после приговора Стрелкову - РИА Новости, 25.01.2024

В Москве арестовали двух человек из-за плаката после приговора Стрелкову

Двух человек, поднявших плакаты, задержали у здания Мосгорсуда после вынесения приговора бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), передает... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:20

2024-01-25T15:20

2024-01-25T15:20

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московский городской суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Двух человек, поднявших плакаты, задержали у здания Мосгорсуда после вынесения приговора бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), передает корреспондент РИА Новости. Мосгорсуд назначил Стрелкову 4 года колонии общего режима. У здания суда несколько десятков его сторонников ждали итога слушания. Двоих молодых людей полицейские взяли под руки после того, как они у крыльца Мосгорсуда подняли плакаты в поддержку Гиркина, что может трактоваться как нарушение правил проведения митингов и составлять административное правонарушение из-за отсутствия согласования. Также к автозаку отвели еще одного мужчину. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР.

https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html

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происшествия, москва, донецкая народная республика, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)