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ТЕРСО откладывает взятие проб расплавленного топлива на АЭС "Фукусима-1" - РИА Новости, 25.01.2024
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06:50 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/aes-1923336214.html
ТЕРСО откладывает взятие проб расплавленного топлива на АЭС "Фукусима-1"
ТЕРСО откладывает взятие проб расплавленного топлива на АЭС "Фукусима-1" - РИА Новости, 25.01.2024
ТЕРСО откладывает взятие проб расплавленного топлива на АЭС "Фукусима-1"
Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО решила перенести взятие проб расплавившегося во время аварии атомного топлива со второго реактора станции,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T06:50
2024-01-25T06:50
в мире
терсо
фукусима-1
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ТОКИО, 25 янв – РИА Новости. Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО решила перенести взятие проб расплавившегося во время аварии атомного топлива со второго реактора станции, сообщило агентство Киодо. ТЕРСО планировала взять пробы на втором реакторе до конца марта этого года, однако из-за необходимости пересмотра технических планов компания вынуждена перенести операцию. Ожидается, что пробы со второго реакторы возьмут до октября этого года. ТЕРСО планировала взять пробы расплавившегося топлива из разрушенного второго реактора с помощью робота с 22 метровой рукой-манипулятором через отверстие в защитной оболочке второго реактора. Рассчитывали получить микроскопическое количество затвердевшего топлива, чтобы на основании его анализа можно было строить планы извлечения топлива из всех трех реакторов с первого по третий, где во время аварии произошло расплавление ядерного топлива. Однако выяснилось, что это невозможно осуществить, так как отверстие загораживают провода и обломки. Теперь решено вместо руки-манипулятора использовать телескопические трубки, так как они тоньше. Взятие проб откладывается уже в третий раз. Согласно первоначальным планам, пробы со второго реактора должны были взять в 2021 году. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года из-за повреждения в системе охлаждения ядерное топливо на первом, втором и третьем реакторах расплавилось и скопилось на дне реакторов. Затем оно затвердело вместе с обломками металла и бетона. Всего на трех реакторах его объемы составляют 880 тонн. Из-за крайне высокого уровня радиоактивного излучения работы по оценке состояния в реакторах и тем более по дальнейшему извлечению топлива для полного демонтажа реакторов затруднены. На втором реакторе удалось в некоторой степени продвинуться в исследовании положения, поэтому и пробы было решено брать, начиная со второго реактора.
https://ria.ru/20240125/aes-1923336063.html
https://ria.ru/20231016/magate-1902982907.html
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в мире, терсо, фукусима-1, япония
В мире, ТЕРСО, Фукусима-1, Япония
ТЕРСО откладывает взятие проб расплавленного топлива на АЭС "Фукусима-1"

ТЕРСО откладывает взятие проб расплавленного топлива из реактора на "Фукусима-1"

© AP Photo / Eugene HoshikoТрубопровод, предназначенный для сброса воды в море с атомной электростанции "Фукусима"
Трубопровод, предназначенный для сброса воды в море с атомной электростанции Фукусима - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Трубопровод, предназначенный для сброса воды в море с атомной электростанции "Фукусима" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 янв – РИА Новости. Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО решила перенести взятие проб расплавившегося во время аварии атомного топлива со второго реактора станции, сообщило агентство Киодо.
ТЕРСО планировала взять пробы на втором реакторе до конца марта этого года, однако из-за необходимости пересмотра технических планов компания вынуждена перенести операцию. Ожидается, что пробы со второго реакторы возьмут до октября этого года.
Журналисты недалеко от атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
ТЕРСО проведет сброс почти 55 тысяч тонн воды с АЭС "Фукусима-1"
06:46
ТЕРСО планировала взять пробы расплавившегося топлива из разрушенного второго реактора с помощью робота с 22 метровой рукой-манипулятором через отверстие в защитной оболочке второго реактора. Рассчитывали получить микроскопическое количество затвердевшего топлива, чтобы на основании его анализа можно было строить планы извлечения топлива из всех трех реакторов с первого по третий, где во время аварии произошло расплавление ядерного топлива. Однако выяснилось, что это невозможно осуществить, так как отверстие загораживают провода и обломки. Теперь решено вместо руки-манипулятора использовать телескопические трубки, так как они тоньше.
Взятие проб откладывается уже в третий раз. Согласно первоначальным планам, пробы со второго реактора должны были взять в 2021 году.
Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года из-за повреждения в системе охлаждения ядерное топливо на первом, втором и третьем реакторах расплавилось и скопилось на дне реакторов. Затем оно затвердело вместе с обломками металла и бетона. Всего на трех реакторах его объемы составляют 880 тонн. Из-за крайне высокого уровня радиоактивного излучения работы по оценке состояния в реакторах и тем более по дальнейшему извлечению топлива для полного демонтажа реакторов затруднены. На втором реакторе удалось в некоторой степени продвинуться в исследовании положения, поэтому и пробы было решено брать, начиная со второго реактора.
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Эксперты МАГАТЭ начали сбор проб воды у АЭС "Фукусима-1"
16 октября 2023, 08:32
 
В миреТЕРСОФукусима-1Япония
 
 
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