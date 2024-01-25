https://ria.ru/20240125/aes-1923336063.html

ТЕРСО проведет сброс почти 55 тысяч тонн воды с АЭС "Фукусима-1"

ТЕРСО проведет сброс почти 55 тысяч тонн воды с АЭС "Фукусима-1" - РИА Новости, 25.01.2024

ТЕРСО проведет сброс почти 55 тысяч тонн воды с АЭС "Фукусима-1"

Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО намерена в 2024 финансовом году (1 апреля 2024 – 31 марта 2025 года) сбросить в океан 54,6 тысячи тонн... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T06:46

2024-01-25T06:46

2024-01-25T06:48

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ТОКИО, 25 янв – РИА Новости. Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО намерена в 2024 финансовом году (1 апреля 2024 – 31 марта 2025 года) сбросить в океан 54,6 тысячи тонн слаборадиоактивной воды, сообщило агентство Киодо. Ожидается, что этот объем будет сброшен в океан за семь раз. В августе прошлого года компания ТЕРСО начала сбрасывать воду, оставшуюся после охлаждения разрушенных при аварии 2011 года реакторов и прошедшую очистку от большинства радионуклидов в системе ALPS. В прошлом году состоялось три таких сброса, еще один планируется провести в феврале. Всего за 2023 финансовый год, который закончится 31 марта, будет сброшено более 31 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. Компания настаивает на безопасности проводимых сбросов, так как по замерам, которые производятся несколько раз после сброса, содержание трития оказывается ниже установленных государственных норм в 60 тысяч беккерелей на литр и собственной нормы, установленной ТЕРСО для сброса воды, в 1,5 тысячи беккерелей на литр. Из-за решения Японии о сбросе Китай запретил ввоз и переработку японских морепродуктов и рыбы, в октябре Россия также ввела ограничения на импорт японской рыбной продукции. Система ALPS, в которой проходит очистку вода, использовавшаяся для охлаждения поврежденных реакторов, позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1 тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. В качестве способа ее утилизации был выбран сброс этой воды в океан. Для этого воду из цистерн предварительно смешивают с морской водой в накопительном специальном резервуаре, похожем на открытый бассейн, с тем чтобы понизить концентрацию радиоактивного трития на одну единицу объема воды до уровня в 40 раз ниже установленных норм - до 1,5 тысячи беккерелей на литр при предельных нормах, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций в 60 тысяч беккерелей на литр. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся сейчас на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей. После чего ее через специально проложенный по дну тоннель сливают в океан на расстоянии одного километра от берега. Ожидается, что воду будут сливать в течение 30 лет.

https://ria.ru/20231016/magate-1902982907.html

https://ria.ru/20230912/voda-1895710533.html

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