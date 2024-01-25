https://ria.ru/20240125/aeroport-1923326998.html

Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме - РИА Новости, 25.01.2024

Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Сочи, где в ночь на четверг вводились ограничения, работает штатно, за время введенных ограничений на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли четыре... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T02:22

2024-01-25T02:22

2024-01-25T10:09

сочи

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

россия

краснодарский край

минеральные воды

международная организация гражданской авиации

алексей копайгородский

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Аэропорт Сочи, где в ночь на четверг вводились ограничения, работает штатно, за время введенных ограничений на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли четыре самолета, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.Ранее в справочной службе воздушной гавани курорта РИА Новости сообщили, что международный аэропорт Сочи работает в ограниченном режиме, самолеты временно не прилетают и не вылетают. Представитель Росавиации при этом позднее сообщал, что в аэропорту с 23.13 мск среды были введены ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов."Аэропорт Сочи (код ICAO: URSS) работает штатно... Сочинский аэропорт не обслуживал рейсы на прилет и вылет с 23.13 мск 24 января до 2.07 мск 25 января", - сообщил представитель Росавиации.Он отметил, что из-за ограничений использования воздушного пространства в этот период на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли четыре самолета.Мэр Сочи Алексей Копайгородский уточнил в своем Telegram-канале, что в аэропорт Минеральных Вод перенаправлены четыре борта из Москвы, Саранска, Пензы и Стамбула. По словам мэра, воздушное пространство над Сочи было временно закрыто из-за ситуации в Туапсе."Ситуация в городе спокойная, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - добавил мэр города.В ночь на четверг оперативный штаб Краснодарского края сообщил о возгорании на нефтебазе в Туапсе. По предварительной информации штаба, жертв и пострадавших нет, на месте работают оперативные и спецслужбы. Позднее глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что пожар на территории НПЗ, где горит вакуумная установка, локализован.

https://ria.ru/20240124/zemletryasenie-1923229938.html

сочи

россия

краснодарский край

минеральные воды

туапсе

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сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, россия, краснодарский край, минеральные воды, международная организация гражданской авиации, алексей копайгородский, сергей бойко, туапсе, новости - туризм