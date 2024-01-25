Рейтинг@Mail.ru
Росавиация сообщила об ограничениях на работу аэропорта Сочи - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:31 25.01.2024 (обновлено: 01:45 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/aeroport-1923325366.html
Росавиация сообщила об ограничениях на работу аэропорта Сочи
Росавиация сообщила об ограничениях на работу аэропорта Сочи - РИА Новости, 25.01.2024
Росавиация сообщила об ограничениях на работу аэропорта Сочи
На работу аэропорту Сочи ввели ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T01:31
2024-01-25T01:45
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
россия
краснодарский край
туапсе
сергей бойко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102537/71/1025377176_0:113:3242:1937_1920x0_80_0_0_60a90c0023a602a7e921302b02fcd9e1.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На работу аэропорту Сочи ввели ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.Ранее в справочной службе воздушной гавани курорта рассказали РИА Новости, что международный аэропорт Сочи пока работает в ограниченном режиме, а самолеты временно не прилетают и не вылетают."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 23.13 мск 24 января (среда) на работу аэропорта Сочи введены ограничения", — заявил представитель Росавиации.Он добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.В ночь на четверг оперативный штаб Краснодарского края сообщил о возгорании на нефтебазе в Туапсе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, на месте работают оперативные и спецслужбы. Позднее глава Туапсинского района Сергей Бойко уточнил, что пожар локализован.
https://ria.ru/20240124/zemletryasenie-1923229938.html
сочи
россия
краснодарский край
туапсе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102537/71/1025377176_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_4500a21c6783f2d5e030d83489d3fb9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, россия, краснодарский край, туапсе, сергей бойко
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Россия, Краснодарский край, Туапсе, Сергей Бойко
Росавиация сообщила об ограничениях на работу аэропорта Сочи

Росавиация: на работу аэропорта Сочи введены ограничения

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на аэропорт в Сочи
Вид на аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Вид на аэропорт в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На работу аэропорту Сочи ввели ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
Ранее в справочной службе воздушной гавани курорта рассказали РИА Новости, что международный аэропорт Сочи пока работает в ограниченном режиме, а самолеты временно не прилетают и не вылетают.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 23.13 мск 24 января (среда) на работу аэропорта Сочи введены ограничения", — заявил представитель Росавиации.
Он добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
В ночь на четверг оперативный штаб Краснодарского края сообщил о возгорании на нефтебазе в Туапсе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, на месте работают оперативные и спецслужбы. Позднее глава Туапсинского района Сергей Бойко уточнил, что пожар локализован.
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
В оперштабе рассказали, где ощущались толчки от землетрясения на Кубани
Вчера, 15:50
 
СочиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ПроисшествияРоссияКраснодарский крайТуапсеСергей Бойко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала