https://ria.ru/20240125/aeroport-1923325366.html
Росавиация сообщила об ограничениях на работу аэропорта Сочи
Росавиация сообщила об ограничениях на работу аэропорта Сочи - РИА Новости, 25.01.2024
Росавиация сообщила об ограничениях на работу аэропорта Сочи
На работу аэропорту Сочи ввели ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T01:31
2024-01-25T01:31
2024-01-25T01:45
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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краснодарский край
туапсе
сергей бойко
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На работу аэропорту Сочи ввели ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.Ранее в справочной службе воздушной гавани курорта рассказали РИА Новости, что международный аэропорт Сочи пока работает в ограниченном режиме, а самолеты временно не прилетают и не вылетают."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 23.13 мск 24 января (среда) на работу аэропорта Сочи введены ограничения", — заявил представитель Росавиации.Он добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.В ночь на четверг оперативный штаб Краснодарского края сообщил о возгорании на нефтебазе в Туапсе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, на месте работают оперативные и спецслужбы. Позднее глава Туапсинского района Сергей Бойко уточнил, что пожар локализован.
https://ria.ru/20240124/zemletryasenie-1923229938.html
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сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, россия, краснодарский край, туапсе, сергей бойко
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Россия, Краснодарский край, Туапсе, Сергей Бойко
Росавиация сообщила об ограничениях на работу аэропорта Сочи
Росавиация: на работу аэропорта Сочи введены ограничения