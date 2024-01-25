https://ria.ru/20240125/aeroport-1923325366.html

Росавиация сообщила об ограничениях на работу аэропорта Сочи

Росавиация сообщила об ограничениях на работу аэропорта Сочи - РИА Новости, 25.01.2024

Росавиация сообщила об ограничениях на работу аэропорта Сочи

На работу аэропорту Сочи ввели ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T01:31

2024-01-25T01:31

2024-01-25T01:45

сочи

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

россия

краснодарский край

туапсе

сергей бойко

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На работу аэропорту Сочи ввели ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.Ранее в справочной службе воздушной гавани курорта рассказали РИА Новости, что международный аэропорт Сочи пока работает в ограниченном режиме, а самолеты временно не прилетают и не вылетают."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 23.13 мск 24 января (среда) на работу аэропорта Сочи введены ограничения", — заявил представитель Росавиации.Он добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.В ночь на четверг оперативный штаб Краснодарского края сообщил о возгорании на нефтебазе в Туапсе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, на месте работают оперативные и спецслужбы. Позднее глава Туапсинского района Сергей Бойко уточнил, что пожар локализован.

https://ria.ru/20240124/zemletryasenie-1923229938.html

сочи

россия

краснодарский край

туапсе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, россия, краснодарский край, туапсе, сергей бойко