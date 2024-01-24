Специалист научил, как выявить “жучок” с помощью смартфона
Аналитик Иванов: выявить слежку с помощью GPS-трекера можно обычным смартфоном
© AP Photo / Marcio Jose SanchezСмартфон
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Выявить слежку с помощью GPS-трекера можно обычным смартфоном, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических систем и отчетности IT-интегратора "Первый Бит" Петр Иванов.
Он предостерег от покупки нелегального шпионского оборудования. Согласно статье УК РФ 138.1, таковыми являются устройства, предназначенные для тайной аудиозаписи и видеослежки, прослушки. Если гаджет заметен и не может вести слежку втайне, он легален. Так, GPS-трекер, предназначенный только для контроля за передвижением, может использоваться для обеспечения безопасности детей, пожилых родственников или отслеживания животных.
Обнаружить подобное устройство можно с помощью смартфона. Для этого в настройках надо выбрать раздел “Безопасность и экстренные случаи”, а там выбрать опцию “Оповещение о неизвестных трекерах”. Если их нет, значит, за вами никто не шпионит. Если есть, поиск продолжается, и методом исключения вы рано или поздно обнаружите, где установлен “жучок”. Но выявить таким образом можно лишь “белые” законные устройства, заключил Иванов.