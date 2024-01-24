https://ria.ru/20240124/zhuchok-1923105302.html

Специалист научил, как выявить “жучок” с помощью смартфона

Специалист научил, как выявить “жучок” с помощью смартфона - РИА Новости, 24.01.2024

Специалист научил, как выявить “жучок” с помощью смартфона

Выявить слежку с помощью GPS-трекера можно обычным смартфоном, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических систем и отчетности IT-интегратора... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T02:17

2024-01-24T02:17

2024-01-24T02:17

технологии

россия

петр иванов

gps

смартфон

смартфоны

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Выявить слежку с помощью GPS-трекера можно обычным смартфоном, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических систем и отчетности IT-интегратора "Первый Бит" Петр Иванов.Он предостерег от покупки нелегального шпионского оборудования. Согласно статье УК РФ 138.1, таковыми являются устройства, предназначенные для тайной аудиозаписи и видеослежки, прослушки. Если гаджет заметен и не может вести слежку втайне, он легален. Так, GPS-трекер, предназначенный только для контроля за передвижением, может использоваться для обеспечения безопасности детей, пожилых родственников или отслеживания животных.Обнаружить подобное устройство можно с помощью смартфона. Для этого в настройках надо выбрать раздел “Безопасность и экстренные случаи”, а там выбрать опцию “Оповещение о неизвестных трекерах”. Если их нет, значит, за вами никто не шпионит. Если есть, поиск продолжается, и методом исключения вы рано или поздно обнаружите, где установлен “жучок”. Но выявить таким образом можно лишь “белые” законные устройства, заключил Иванов.

https://ria.ru/20231108/opasnost-1908044244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алексей Калабанов

технологии, россия, петр иванов, gps, смартфон, смартфоны