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Специалист научил, как выявить “жучок” с помощью смартфона - РИА Новости, 24.01.2024
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02:17 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/zhuchok-1923105302.html
Специалист научил, как выявить “жучок” с помощью смартфона
Специалист научил, как выявить “жучок” с помощью смартфона - РИА Новости, 24.01.2024
Специалист научил, как выявить “жучок” с помощью смартфона
Выявить слежку с помощью GPS-трекера можно обычным смартфоном, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических систем и отчетности IT-интегратора... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T02:17
2024-01-24T02:17
технологии
россия
петр иванов
gps
смартфон
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Выявить слежку с помощью GPS-трекера можно обычным смартфоном, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических систем и отчетности IT-интегратора "Первый Бит" Петр Иванов.Он предостерег от покупки нелегального шпионского оборудования. Согласно статье УК РФ 138.1, таковыми являются устройства, предназначенные для тайной аудиозаписи и видеослежки, прослушки. Если гаджет заметен и не может вести слежку втайне, он легален. Так, GPS-трекер, предназначенный только для контроля за передвижением, может использоваться для обеспечения безопасности детей, пожилых родственников или отслеживания животных.Обнаружить подобное устройство можно с помощью смартфона. Для этого в настройках надо выбрать раздел “Безопасность и экстренные случаи”, а там выбрать опцию “Оповещение о неизвестных трекерах”. Если их нет, значит, за вами никто не шпионит. Если есть, поиск продолжается, и методом исключения вы рано или поздно обнаружите, где установлен “жучок”. Но выявить таким образом можно лишь “белые” законные устройства, заключил Иванов.
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технологии, россия, петр иванов, gps, смартфон, смартфоны
Технологии, Россия, Петр Иванов, GPS, смартфон, Смартфоны
Специалист научил, как выявить “жучок” с помощью смартфона

Аналитик Иванов: выявить слежку с помощью GPS-трекера можно обычным смартфоном

© AP Photo / Marcio Jose SanchezСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Выявить слежку с помощью GPS-трекера можно обычным смартфоном, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических систем и отчетности IT-интегратора "Первый Бит" Петр Иванов.
Он предостерег от покупки нелегального шпионского оборудования. Согласно статье УК РФ 138.1, таковыми являются устройства, предназначенные для тайной аудиозаписи и видеослежки, прослушки. Если гаджет заметен и не может вести слежку втайне, он легален. Так, GPS-трекер, предназначенный только для контроля за передвижением, может использоваться для обеспечения безопасности детей, пожилых родственников или отслеживания животных.
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Обнаружить подобное устройство можно с помощью смартфона. Для этого в настройках надо выбрать раздел “Безопасность и экстренные случаи”, а там выбрать опцию “Оповещение о неизвестных трекерах”. Если их нет, значит, за вами никто не шпионит. Если есть, поиск продолжается, и методом исключения вы рано или поздно обнаружите, где установлен “жучок”. Но выявить таким образом можно лишь “белые” законные устройства, заключил Иванов.
 
ТехнологииРоссияПетр ИвановGPSсмартфонСмартфоны
 
 
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