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Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:55 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923319251.html
Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине, пишут СМИ
Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2024
Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине, пишут СМИ
Владимир Зеленский в связи с украинской атакой на самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, отменил поездку по Украине, сообщает агентство... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T23:55
2024-01-24T23:55
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
вячеслав володин
владимир зеленский
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в связи с украинской атакой на самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, отменил поездку по Украине, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники. "Зеленский до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76... отменил региональную поездку в центральные области", — говорится в сообщении агентства в Telegram-канале. ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в этот день. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240124/plennye-1923287980.html
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украина, россия, киев, вячеслав володин, владимир зеленский, в мире, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Вячеслав Володин, Владимир Зеленский, В мире, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине, пишут СМИ

РБК-Украина: Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в связи с украинской атакой на самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, отменил поездку по Украине, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.
"Зеленский до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76... отменил региональную поездку в центральные области", — говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
Вчера, 17:35
ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в этот день. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВячеслав ВолодинВладимир ЗеленскийВ миреВооруженные силы УкраиныИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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