https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923319251.html

Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине, пишут СМИ

Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2024

Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине, пишут СМИ

Владимир Зеленский в связи с украинской атакой на самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, отменил поездку по Украине, сообщает агентство... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T23:55

2024-01-24T23:55

2024-01-24T23:55

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вячеслав володин

владимир зеленский

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в связи с украинской атакой на самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, отменил поездку по Украине, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники. "Зеленский до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76... отменил региональную поездку в центральные области", — говорится в сообщении агентства в Telegram-канале. ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в этот день. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240124/plennye-1923287980.html

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