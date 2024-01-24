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Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине, пишут СМИ
Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2024
Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине, пишут СМИ
Владимир Зеленский в связи с украинской атакой на самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, отменил поездку по Украине, сообщает агентство... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T23:55
2024-01-24T23:55
2024-01-24T23:55
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в связи с украинской атакой на самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, отменил поездку по Украине, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники. "Зеленский до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76... отменил региональную поездку в центральные области", — говорится в сообщении агентства в Telegram-канале. ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в этот день. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
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Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине, пишут СМИ
РБК-Украина: Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине