Рейтинг@Mail.ru
Депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/zakonoproekt-1923165580.html
Депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей
Депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей - РИА Новости, 24.01.2024
Депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей
КПРФ внесла в ГД законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T11:52
2024-01-24T11:52
политика
россия
геннадий зюганов
юрий афонин
госдума рф
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922895897_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_70a7c93ec0695cf966cdd296facf0cd6.jpg
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. КПРФ внесла в ГД законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Проект в ГД внесли лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, кандидат на выборы президента РФ от КПРФ и депутат ГД Николай Харитонов, а также, в частности, депутаты Нина Останина, Юрий Афонин, Николай Коломейцев. "Согласно данным Минтруда России, на сегодняшний день в нашей стране проживает около 2 миллионов 300 тысяч многодетных семей. Мы считаем, что такое число недостаточно и необходимо переходить к практическим мерам стимулирования и поддержки. Одной из таких мер может стать отмена обязанности по уплате налога на доходы физических лиц для граждан Российской Федерации, имеющих статус многодетных на период действия данного статуса", - сказано в пояснительной записке к проекту. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240123/putin-1923054657.html
https://ria.ru/20240123/putin-1923023521.html
https://ria.ru/20240123/otets-1922978257.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922895897_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0955772cb18fb84c17ac3c6adbf3bbd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, геннадий зюганов, юрий афонин, госдума рф, совет федерации рф
Политика, Россия, Геннадий Зюганов, Юрий Афонин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей

КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСемья с детьми
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Семья с детьми . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. КПРФ внесла в ГД законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
Проект в ГД внесли лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, кандидат на выборы президента РФ от КПРФ и депутат ГД Николай Харитонов, а также, в частности, депутаты Нина Останина, Юрий Афонин, Николай Коломейцев.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во всероссийском семейном форуме Родные-любимые
Путин открыл Год семьи в России
23 января, 18:17
"Согласно данным Минтруда России, на сегодняшний день в нашей стране проживает около 2 миллионов 300 тысяч многодетных семей. Мы считаем, что такое число недостаточно и необходимо переходить к практическим мерам стимулирования и поддержки. Одной из таких мер может стать отмена обязанности по уплате налога на доходы физических лиц для граждан Российской Федерации, имеющих статус многодетных на период действия данного статуса", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов Семья года и Это у нас семейное в рамках Всероссийского семейного форума Родные – Любимые - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Путин призвал провести ревизию региональных мер поддержки многодетных семей
23 января, 16:41
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию многодетных отцов
23 января, 14:48
 
ПолитикаРоссияГеннадий ЗюгановЮрий АфонинГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала