https://ria.ru/20240124/zakonoproekt-1923165580.html

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей - РИА Новости, 24.01.2024

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей

КПРФ внесла в ГД законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T11:52

2024-01-24T11:52

2024-01-24T11:52

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. КПРФ внесла в ГД законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Проект в ГД внесли лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, кандидат на выборы президента РФ от КПРФ и депутат ГД Николай Харитонов, а также, в частности, депутаты Нина Останина, Юрий Афонин, Николай Коломейцев. "Согласно данным Минтруда России, на сегодняшний день в нашей стране проживает около 2 миллионов 300 тысяч многодетных семей. Мы считаем, что такое число недостаточно и необходимо переходить к практическим мерам стимулирования и поддержки. Одной из таких мер может стать отмена обязанности по уплате налога на доходы физических лиц для граждан Российской Федерации, имеющих статус многодетных на период действия данного статуса", - сказано в пояснительной записке к проекту. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240123/putin-1923054657.html

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политика, россия, геннадий зюганов, юрий афонин, госдума рф, совет федерации рф