Депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей
КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей
Семья с детьми . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. КПРФ внесла в ГД законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
Проект в ГД внесли лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, кандидат на выборы президента РФ от КПРФ и депутат ГД Николай Харитонов, а также, в частности, депутаты Нина Останина, Юрий Афонин, Николай Коломейцев.
"Согласно данным Минтруда России, на сегодняшний день в нашей стране проживает около 2 миллионов 300 тысяч многодетных семей. Мы считаем, что такое число недостаточно и необходимо переходить к практическим мерам стимулирования и поддержки. Одной из таких мер может стать отмена обязанности по уплате налога на доходы физических лиц для граждан Российской Федерации, имеющих статус многодетных на период действия данного статуса", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.